Muere James Burrows, el legendario director de 'Friends' y 'Cheers'

La comedia televisiva estadounidense ha perdido a uno de sus mayores arquitectos. James Burrows, director y creador de algunas de las producciones más emblemáticas de las últimas cinco décadas, ha fallecido a los 85 años de edad. Su muerte fue confirmado por su familia a través de un comunicado remitido a la revista estadounidense People, en el que señalaron que el célebre realizador "falleció pacíficamente hoy, rodeado de los suyos", sin ofrecer más detalles sobre el lugar ni las causas exactas del deceso.

Nacido en Los Ángeles en 1940, James Edward Burrows creció en un ambiente profundamente artístico. Su padre era el célebre compositor, director y guionista de Broadway Abe Burrows, creador de éxitos teatrales como Guys and Dolls. Tras formarse en Yale y dar sus primeros pasos en el teatro, el joven James dio el salto definitivo a la televisión a mediados de los años setenta, donde se convirtió en el gran renovador del formato de comedia de situación multicámara.

Su consagración llegó en 1982 al co-crear Cheers, la inolvidable comedia ambientada en un bar de Boston de la que dirigió 243 episodios y que se convirtió en un auténtico fenómeno sociológico. El éxito de su propuesta, rodada con público en directo en el plató, consolidó su reputación como el director de confianza de los grandes estudios de Hollywood para poner en marcha nuevos proyectos. De este modo, Burrows fue el encargado de dirigir los episodios piloto de ficciones tan exitosas como The Big Bang Theory, Frasier, Will & Grace y la mítica Friends, en la que se situó tras las cámaras en quince de sus capítulos.

A lo largo de su prolífica carrera profesional, Burrows acumuló un total de once premios Emmy tras dirigir más de mil episodios de televisión.

Su familia ha destacado de él su "generosidad y amabilidad", cualidades que le convirtieron en una figura enormemente querida por los profesionales del sector. "Durante más de cinco décadas, fue uno de los creadores más influyentes y amados de la historia de la televisión. Como legendario director, mentor y creador, ayudó a forjar generaciones en la comedia y trajo una enorme felicidad a espectadores de todo el mundo".