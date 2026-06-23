Hace unas semanas, la serie The Boroughs, subtitulada en España como Jubilación rebelde, se estrenó en Netflix con la intención de reverdecer los laureles del (discutido) final Stranger Things. Compartía con ellos el nombre, hasta ahora incombustible, de los hermanos Duffer, creadores de la primera y productores de la segunda, que también venía alabada por ese aroma a fantasía de los 80 adaptada esta vez al mundo de los jubilados y la nostalgia de films como Cocoon o Nuestros maravillosos aliados.

Pero este fin de semana, y pese a la presencia de The Boroughs en el podio de las series más vistas de la plataforma, Netflix sorprendió con la súbita cancelación de la serie. No habrá temporada dos de la ficción protagonizada por, entre otros, Alfred Molina, Denis O’Hare y Geena Davis, pese al inquietante detalle que llamó la atención de los espectadores en los últimos segundos del capítulo final, que parecía garantizar secuela.

Una baja más de la plataforma, que se muestra intratable en cuanto a números se refiere a la hora de cancelar series. Una prueba más de que es prioritario plantear novedades al hambriento suscriptor que continuar las historias con respeto a los nichos creados previamente. Lo que ha enfurecido al reparto y, de paso, permitido elucubrar si hay razones ajenas a la matemática implacable del algoritmo a la hora de explicar la cancelación... y más humanas de lo que podría parecer.

Y aquí es cuando nos referimos a la marcha de los hermanos Duffer a Paramount, mediante una sustanciosa oferta que les permitiría hacer aquello que no caracteriza a Netflix pero que sigue siendo un valor añadido para cualquier cineasta que se pretenda tal: estrenar en cines.

Pero primero el enfado de Denis O’Hare, que realiza una intervención destacable en la serie como el médico Wally Baker, responsable del toque cómico y las impertinencias del grupo de jubilados. Uno que contiene una amenaza velada: "Creo que aún quedan un par de días antes de que terminen las votaciones de los Emmy, así que todos deberían votar por The Boroughs. Si quieren, pueden votar por mí". O’Hare asegura que lograr nominaciones sería una "dulce venganza" y haría, quizá, "que Netflix se dé cuenta de su error":

Geena Davis, otra de las integrantes del reparto que encabeza un entrañable Alfred Molina, tampoco se esperaba el hachazo de la plataforma. "Sinceramente, no sé qué pasó", dijo Davis en la prensa. "Creo que es bastante raro que una serie no sea renovada y que se anuncie que no lo será cuando todavía está entre las 10 más vistas".

Y aquí volvemos al segundo punto: el anuncio de la marcha de Ross y Matt Duffer, que formaban parte de la cantera de talentos más preciados de Netflix, a la distinguida competencia de Paramount anunciada en agosto de 2025. Los creadores de la serie emblema de la plataforma, Stranger Things, dejaban su casa para firmar un contrato de cuatro años con la compañía del magnate David Ellison, ahora en trámite de comprar Warner Bros.

La causa principal no sería el dinero, sino la posibilidad de estrenar en salas y las nuevas oportunidades que conllevan los viejos modelos de distribución, aquellos que Netflix se ha planteado demoler. Detrás de todo, otra "mano negra" que ha podido acrecentar el enfado de la compañía de streaming: la presencia en Paramount de uno de los principales ejecutivos de Netflix durante 16 años, aquel que se comunicaban con los Duffer y aprobó los mayores éxitos de la compañía... y que ahora está también en la competencia. Hablamos Cindy Holland, antigua vicepresidenta de contenido original de la compañía, responsable en su momento de dar luz verde a Stranger Things y ahora presidenta de ventas de Paramount Skydance.

El gran misterio, uno digno de Stranger Things, es si la marcha de los Duffer a Paramount ha sido percibida como una traición en Netflix, incluyendo en la cancelación de The Boroughs. Una combinación de audiencia insuficiente y un coste de producción superior son las razones oficiales, pero la sombra de una venganza similar a la que planea O’Hare planea sobre la decisión. Pero recordemos que mientras la burbuja del streaming se revela como tal, una burbuja, las plataformas y grandes tecnológícas aumentan el control y la variada y excesiva oferta se contrae mediante fusiones (como la previsible entre HBO y Paramount), retenr el talento puede ser el último desafío para estas compañías.