Oasis, la nueva serie de éxito en Netflix, es el triunfo del algoritmo en todas sus formas. La ficción española va dirigida al público juvenil, ansioso de productos que usen el sexo como reclamo —con coartadas contemporáneas, eso sí—, tiene un escenario ideal para el comienzo del verano —las playas de Tenerife— que la serie utiliza como mero salvapantallas, y aprovecha cualquier excusa para semidesnudar a sus turgentes protagonistas.

No es malo que Oasis recurra a una fórmula, sino su utilización espuria del misterio. La fórmula —legítima— de un culebrón juvenil aprovecha cualquier excusa para mostrar relaciones de amistad o enemistad entre sus protagonistas, pero la ficción considera que es mejor adornarlo con un leve misterio o whodunnit —en este caso, una desaparición y una serie de ataques— para, así, rellenar huecos y recurrir a algún golpe de efecto cuando interesa.

Una referencia clara y nada disimulada a otro éxito de la competencia, The White Lotus, igualmente ambientada en un lugar vacacional y caracterizada por su coralidad. Pero Oasis, poblada por un exceso de personajes constantemente a la defensiva que desdibujan la trama, carece de su sentido del humor negro y factura.

El resto nos lo ofrece el algoritmo: antes de frenar el ritmo, en los diez primeros minutos Oasis abunda en el celo constante de sus protagonistas, escenas de sauna o piscina, escotes rociados de sudor y personajes que oscilan entre el celo perpetuo o el ofendidismo, presa de una competitividad inexistente que la serie parece tomarse en serio.

De modo que Oasis es más bien Élite que The White Lotus, alejándose de otras propuestas patrias más interesantes como la reciente Esa noche, una miniserie también de Netflix protagonizada por Clara Galle que sabía cómo equilibrar drama, misterio y humor. La serie se muestra incapaz de canalizar de manera solvente aquello que sus diálogos sobre 'pijos' y 'pobres' tratan de subrayar constantemente: que existe un larvado enfrentamiento de clase social entre sus protagonistas.

El tratar de convencer que la historia es un misterio antes que, incluso, un publirreportaje de Tenerife, no es más que el enésimo triunfo del algoritmo, ese que propone soluciones de diseño impersonales porque no confía en mantener entretenido a su público objetivo, el juvenil, con armas más legítimas. El reparto, preñado de caras maduras conocidas como elementos de autoridad que sostienen la lujuria de sus protagonistas, poco puede hacer para sostener el invento.