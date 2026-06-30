El caso Mélodie Nakachian, el secuestro más mediático de Marbella, se convertirá en serie en Disney+

Disney+ ya ha puesto en marcha el rodaje de Operación Baby, una miniserie que reconstruirá el mediático secuestro y el posterior y agónico rescate de la pequeña Mélodie Nakachian, un caso real que mantuvo en vilo a la sociedad española durante once días.

El cineasta Javier Ruiz Caldera se pone al frente de este ambicioso proyecto de Hulu (la marca de contenido adulto de la plataforma) que se estructurará en cuatro episodios de 45 minutos. Para dar vida a los extravagantes y multimillonarios protagonistas de esta historia, la producción cuenta con un reparto internacional liderado por el actor francés Vincent Pérez y la actriz Rosa Escoda. El elenco principal se completa con las actuaciones de Gon Ramos, Víctor Duplá, Emma Dambaeva y Joan Mompart.

La trama nos sumerge de lleno en el epicentro del lujo de la Costa del Sol, un ecosistema que cambió radicalmente tras el suceso. Según adelanta la sinopsis oficial, la serie nos adentrará en una de las lujosas mansiones donde viven los Nakachian: Raymond, un exitoso empresario libanés, su mujer, Kimera, princesa coreana y conocida cantante de ópera, y sus hijos Amir y Mélodie. "La vida de los Nakachian discurre entre fiestas pomposas y excentricidades propias de la época en Marbella hasta que una mañana todo su mundo se viene abajo: un grupo de desconocidos secuestran a la pequeña Mélodie exigiendo un millonario rescate. El caso conmocionó a todo el país, generó una de las mayores coberturas mediáticas de la historia de España y situó al país en el foco de la atención internacional", explican.

Una radiografía del caso desde tres perspectivas

A través de sus cuatro entregas, la ficción promete analizar el impacto del crimen desde todos los ángulos posibles. Siguiendo con los detalles avanzados por Disney+, la miniserie reconstruye "los 11 días que duró el secuestro de la pequeña Mélodie desde todas las perspectivas". En primer lugar, "desde el interior de la mansión de los Nakachian y la intimidad de una de las familias más extravagantes de Marbella de los 80" pretende revivir "la conmoción de la sociedad española y su repercusión mediática", una de las primeras veces que se vivió "una retransmisión casi en directo por la televisión nacional" y finalmente "los entresijos policiales e implicación del Gobierno español, que movilizó un amplio dispositivo policial, con la participación de unidades especializadas y los GEO".

Una mañana de 1987, un grupo de desconocidos secuestra a la pequeña Melodie exigiendo un millonario rescate. El resto es historia de España. La serie de ficción #OperaciónBaby ha comenzado su rodaje. Próximamente en Disney+. pic.twitter.com/PzX6KlvVfy — Disney+ España (@DisneyPlusES) June 29, 2026

Esta apuesta por el true crime local responde a la estrategia de la plataforma de buscar relatos potentes y arraigados en la memoria colectiva. "Con Operación Baby seguimos apostando por historias que conectan con nuestra audiencia. Es un proyecto con una mirada única sobre un suceso que marcó a toda una sociedad", declara la vicepresidenta de producción original de Disney+ España, Sofía Fábregas.

Actualmente, el equipo técnico y artístico se encuentra dividiendo sus jornadas de trabajo entre diversas localizaciones de Madrid y Málaga para recrear con la máxima fidelidad los escenarios de una época irrepetible. Su estreno llegará próximamente al catálogo de la plataforma de streaming.