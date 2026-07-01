Mientras el segundo capítulo de esta tercera temporada de La Casa del Dragón promete un nuevo equilibrio en la balanza de poder entre los Verdes y los Negros, podemos aventurarnos a calificar la serie basada en el universo literario de George R.R. Martin (ya definitivamente distanciado tras su última discusión pública con Ryan Condal, creador de la serie) como menos histriónica que su serie madre, la ínclita Juego de Tronos.

Claro que menos histriónica tampoco significa más sutil. Y esto no significa un descrédito para La Casa del Dragón, en absoluto. Sí para su repercusión pública, ya carente del entusiasmo en torno a la serie originaria, quizá la última gran narración de la "edad de oro" de las series y capaz de romper medidores y expectativas semanalmente. Lo que, en ciertas ocasiones, perjudicó notablemente la integridad argumental de sus últimas temporadas.

De momento eso no ha ocurrido con La Casa del Dragón, narrada con claridad pese a que, y eso puede convertirse ahora mismo en un inconveniente, parece muy apoyada en el devenir de personajes secundarios más que en los protagonistas. Una cierta merma de carisma y carácter que no obstante comienza a arreglarse en el segundo capítulo, donde los personajes realmente memorables, los que mueven a su gusto las fichas de la nueva competición por el trono, van ganando protagonismo.

El primer episodio comienza tranquilo, pero todo conduce a una enorme y convincente batalla naval con dragones y la inevitable muerte de un personaje medianamente relevante dentro de los Targaryen. Todo está ya empezado y en marcha en una temporada menos histriónica, más discreta y algo necesitada de momentos y caracteres memorables, que necesita —advertimos— de un espectador que recuerde dónde estamos a estas alturas.

El enfrentamiento entre Rhaenyra y Alicent, no obstante, no tarda en subir el octanaje redirigiendo el juego de tronos, y de personajes secundarios, hacia donde realmente importa: el enfrentamiento íntimo entre dos mujeres que liquida todo argumento o exposición bélica secundaria. Hay una impresión de fatalismo, de inevitable drama, de suspense palaciego que domina toda la ficción de Condal, aspecto en el que La Casa del Dragón supera incluso a Juego de Tronos.

Por el momento, el showrunner ha conseguido una serie interesante, incapaz de generar el entusiasmo de Juego de Tronos pero formal y temáticamente equilibrada. Una producción sólida a veces perjudicada por la propia ambición de su cadena por convertirse en un fenómeno de masas, en titular por sus descarados desnudos y escenas de violencia.