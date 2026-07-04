De la sombría nueva 'Casa de la Pradera' de Netflix a la precuela de 'Una rubia muy legal': estrenos de julio

Con la llegada del verano, las plataformas presentan sus principales novedades seriéfilas para este mes de julio; lejos de irse de vacaciones, ofrecen una variada oferta que va desde precuelas muy esperadas hasta intrigas psicológicas y adaptaciones literarias.

Una estafadora que se quiere redimir

La primera de las grandes apuestas de la temporada estival es Lucky, una producción de misterio y drama que se estrenará el 15 de julio en Apple TV+. Protagonizada por la aclamada actriz estadounidense Anya Taylor-Joy, la serie traslada a la pantalla la novela superventas homónima de Marissa Stapley. La historia se centra en una estafadora profesional que intenta redimirse y dejar atrás su pasado delictivo, una trama de siete episodios producida ejecutivamente por la propia Taylor-Joy junto a Reese Witherspoon.

Precuela de ‘Una Rubia Muy Legal’

Prime Video estrena Elle, una producción que sirve de precuela televisiva para el universo de la célebre película de comedia Una Rubia Muy Legal. Ambientada en el año 1995, la serie sigue los pasos de una adolescente Elle Woods de dieciséis años justo después de mudarse de Los Ángeles a Seattle. Protagonizada por Lexi Myntry, la ficción consta de ocho episodios y ya ha confirmado su renovación para una segunda tanda antes de su propio lanzamiento.

Un cambio radical

En Movistar Plus, el actor Patrick Dempsey regresa a la televisión con un cambio radical de registro en Memoria de un Asesino. Muy lejos de su recordado papel en Anatomía de Grey, Dempsey interpreta en este thriller a un implacable sicario que empieza a sufrir graves pérdidas de memoria, lo que complicará su doble vida como padre de familia viudo en una pequeña localidad. La serie policíaca consta de diez trepidantes episodios.

'Memoria de un Asesino'.

Una mente criminal

Disney+ presenta el 27 de julio la perturbadora Furious, un absorbente thriller psicológico que promete mantener en vilo a los espectadores. Una perspicaz agente novel de la agencia federal de investigación asume la caza de una meticulosa y enigmática asesina en serie que tiene aterrorizada a la población. Con una narrativa semanal de ocho entregas, la ficción explora los rincones más oscuros de la mente criminal.

Misterio en Inglaterra

Los amantes del clásico misterio británico tienen una cita obligada en Filmin con el estreno de Dalgliesh. Esta elegante adaptación de las novelas de misterio de P.D. James sigue al emblemático inspector de policía y poeta Adam Dalgliesh en la Inglaterra de la década de los setenta. El protagonista, marcado por un profundo drama familiar, resolverá complejos casos de asesinato en una serie cuyas primeras temporadas se emiten en julio, dejando la tercera para agosto.

Una nueva ‘La Casa de la Pradera’

Netflix renueva el clásico familiar con su particular versión de La Casa de la Pradera, disponible a partir del 9 de julio. Esta reinterpretación adopta la forma de un neowéstern realista y sombrío, alejándose de la edulcorada visión moralista de la producción original de los años setenta. Sus ocho capítulos de una hora de duración plasman con dureza las condiciones de supervivencia en la frontera de los colonos americanos.

'La Casa de la Pradera'.

El spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Finalmente, HBO sorprende el 24 de julio con Stuart No Consigue Salvar el Universo, un spin-off que rescata a los personajes secundarios más queridos de la emblemática comedia de situación The Big Bang Theory.

'Stuart No Consigue Salvar el Universo'.

Alejada del formato multicámara tradicional, la ficción propone una gran aventura repleta de efectos especiales y saltos temporales a través de un complejo multiverso.

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