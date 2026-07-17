Shock en 'God of War': la serie estrella de Amazon se queda sin protagonista en medio del rodaje

La serie God of War, que adapta los videojuegos de éxito mundial, está viviendo la peor pesadilla imaginable: quedarse sin protagonista, tal y como informa Deadline.

El actor Ryan Hurst, que había completado la grabación de cuatro capítulos de la ambiciosa serie de Amazon, será sustituido tras una grave lesión ocurrida durante el rodaje el pasado junio. El rodaje no se iniciará hasta el año que viene, un fatal retraso en la producción difícil de asimilar incluso para un gran conglomerado de compañías.

La decisión, tomada tras una cuidadosa evaluación por parte de los estudios responsables de la serie, Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, implica volver a grabar todo lo realizado hasta el momento en la serie con un nuevo actor. De God of War se habían encargado no una sino dos temporadas completas, y con la que el estudio aspiraba a levantar una franquicia audiovisual.

En la serie de acción real creada por Ronald D. Moore, responsable de otras series de éxito como Outlander y Para Toda la Humanidad, la historia de Kratos seguirá de cerca la trama de los dos videojuegos más recientes, aunque enfrentándose a un nuevo desafío: su hijo de diez años, Atreus. La relación entre padre e hijo, que inauguró una nueva etapa en la legendaria saga, será el corazón emocional de la nueva serie.

Kratos, el personaje que da nombre a toda la franquicia, es un espartano de nacimiento y un dios por naturaleza. Criado en una cultura guerrera, ascendió hasta comandar ejércitos al servicio de su patria hasta que un día selló un fatídico pacto con Ares, el dios griego de la guerra, perdiendo su alma a cambio de obtener la victoria en el campo de batalla.

A lo largo de diez exitosos videojuegos durante décadas, Kratos ha derrotado a mortales, criaturas y dioses por igual. En el proceso, se ha convertido en un personaje icónico de la cultura popular.