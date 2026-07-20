El actor Jim Parsons, que alcanzó fama mundial por su papel del neurótico Sheldon Cooper, protagonista de la telecomedia The Big Bang Theory, ha revelado que durante los años de mayor éxito de la serie emitida entre 2007 y 2019 llegó a sentirse realmente miserable.

Parsons contó en el podcast All Out with Jon Dean que, aunque su carrera despegó gracias a la serie cómica, se sintió tremendamente infeliz y "desgraciado", además de sufrir un severo estrés por la disciplina enorme que exigía el personaje. "Tenía una lista de cosas que, en mi cabeza, debía hacer para sentirme cómodo y creer que podía actuar bien. Ahora no creo que eso fuera cierto", contó en el podcast.

El resultado fue una gran factura emocional que, pese a los cuatro premios Emmy y un Globo de Oro recibidos por el papel, jamás repetiría. "Sentía que había demasiados platos que debía mantener girando al mismo tiempo y que el éxito y todas las cosas buenas que me estaban ocurriendo solo eran posibles gracias a trabajar de una manera excesiva", explicó. "Puede que hasta cierto punto fuera verdad. No lo sé. No puedo asegurarlo, porque esa era mi forma de ser".

"Ahora miro atrás y me doy cuenta de que, incluso en algunos de los mejores momentos de mi vida, era un desgraciado", añadió Parsons. "No era feliz. Estaba estresado". En definitiva, Parsons, que ahora cuenta 53 años, no volvería a interpretar por ninguna cantidad de dinero el papel que le hizo célebre. "Fue estresante y, a veces, miserable. Yo mismo me hacía desgraciado".

El mismo Parsons se atribuye la responsabilidad de esos sentimientos, y de hecho reconoce que "no estaría donde estoy hoy si no hubiera pasado por aquella etapa de mi vida, y esa tendencia a torturarme a mí mismo formó parte del proceso". Tachó, eso sí, ese comportamiento como "obsesivo-compulsivo" y desveló que ha necesitado tiempo para encajarlo.

Parsons retomó fugazmente el papel de Sheldon Cooper en el episodio final de la sitcom Young Sheldon, surgida como spin-off de la serie original, en el año 2024, donde también ejercía de narrador. Respecto a The Big Bang Theory, la serie creada por Chuck Lorre —Dos Hombres y Medio— se prolongó 279 episodios repartidos en 12 temporadas.



