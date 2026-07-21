Como si un espejo hubiera duplicado la imagen en extremos opuestos del planeta, los 50 y 60 fueron una época dorada para la ciencia ficción y el terror tanto en EEUU como en Japón. Y a Ishirō Honda, responsable del primer Godzilla japonés, se le deben también las andanzas de El Hombre Vapor, el mismo que ahora Netflix se esmera en depositar en la época contemporánea conservando cierto mensaje social. Si la serie de ocho capítulos triunfa, y lo hace, es por una puesta en escena por encima de la media de Shinzō Katayama —Missing, Lust in the Rain—, en uno de esos raros casos de 'serie de autor' en plataformas, por mucho que todo al final se enclave en las coordenadas del puro género.

Todo comienza con un brutal asesinato en antena: un científico estalla en plena entrevista en directo dando pie a la búsqueda de un asesino de habilidades casi sobrenaturales. Mientras una periodista, un policía y dos creadores de contenido persiguen al sujeto se van sucediendo asesinatos selectivos que conducen a una conspiración del pasado.

Puro género tokusatsu, pero bien mezclado y agitado. El homenaje al kaiju está presente en los títulos de crédito donde se pasa del horror corporal al apocalipsis urbano, sin las habituales maquetas de Godzilla sino digital, en una serie que se desenreda como intriga de investigación policial a través de la persecución a un asesino invencible por las calles de Tokio. Por el camino sobran capítulos y hasta subtramas, como siempre, pero la decisión de encadenar el procedimental, el relato criminal yakuza y el de los jóvenes hermanos youtuber cristaliza lo bastante rápido como para concederle a Katayama el beneficio de la duda.

El Hombre Vapor es por ello un relato fantástico expresado a través del cine negro, no exento de un extraño romanticismo que sabe compensar los vacíos narrativos provocados por el exceso de capítulos, mal endémico de las miniseries actuales. La relación trágica del Hombre Vapor con la periodista Kyoto Kono —Yū Aoi— se encuadra en un militarismo, sacrificio y deshumanización particularmente japoneses, y los homenajes a la ciencia ficción más clásica, meteorito mediante, no alteran un ápice ese retrato árido del componente político, esa larvada sensación de represión emocional y social.

Entremedias, la pura acción de resonancias superheroicas, que resulta alucinante. Las acciones del Hombre Vapor, presentado como un asesino de terroríficas apariciones puntuales, como Godzilla, no brillan por su abundancia —duele pensar cómo habría funcionado la historia como largometraje— pero los efectos visuales de la serie brillan a buena altura y dan para tres o cuatro secuencias largas y extraordinarias. El resultado, finalmente, es una de las mejores series internacionales de la plataforma, una interpretación de un monstruo clásico repleta de claroscuros morales y un sentido del humor bastante afortunado y lúdico —no todo iba a ser tragedia y elemento conspirativo—.