De 'The White Lotus' a 'Verano Azul': destinos de series para ir de vacaciones

Los colaboradores de Prohibido contar ovejas comentan de manera distendida el inicio del calor sofocante en Madrid y su deseo de escapar de vacaciones. A raíz de esto, plantean un divertido repaso por diversos destinos turísticos ficticios o reales que han cobrado fama gracias a conocidas series de televisión. La primera parada obligatoria de este viaje catódico es el idílico archipiélago de Hawái, escenario de la aclamada producción de HBO The White Lotus.

Durante la conversación, se destaca el complejo hotelero real donde se rodó la primera temporada de la serie, el Four Seasons Resort Maui, un lugar de ensueño que ha visto incrementado su número de visitantes de forma espectacular gracias al éxito de la ficción. Los tertulianos bromean sobre los peligros de alojarse en un establecimiento con un director tan peculiar y perturbado como el de la trama. Asimismo, la charla deriva hacia otros clásicos de la pequeña pantalla ambientados en las islas, como Magnum, P.I., recordando detalles nostálgicos como el Ferrari del protagonista, los perros Zeus y Apolo y el emblemático club de la serie.

Para aquellos oyentes que prefieran huir de la playa y el turismo de masas, se propone como alternativa Stars Hollow, el pintoresco pueblo de la mítica serie Las Chicas Gilmore. Este asentamiento ficticio, inspirado en pequeñas localidades del estado de Connecticut, representa el ideal de comunidad acogedora donde cada fin de semana se organiza un festival, una feria o un concurso de tartas. Entre risas, los colaboradores comparan este idílico ambiente norteamericano con las costumbres de los pueblos españoles, donde bromean con la tradición de tirar al pilón a los forasteros. También rememoran la presencia habitual de tiendas de esoterismo en las series de los años noventa.

El debate continúa explorando opciones para los amantes del frío extremo y la oscuridad invernal. Se menciona la cuarta temporada de True Detective, protagonizada por Jodie Foster y ambientada en los gélidos parajes de Alaska. Los locutores coinciden en que, a pesar del indudable atractivo de la actriz, pasar unas vacaciones rodeado de crímenes y cadáveres congelados en el hielo puede resultar un tanto tétrico, por lo que sugieren con humor optar mejor por la nostalgia reconfortante de Doctor en Alaska. Uno de los integrantes del equipo comparte su experiencia veraniega visitando el impresionante glaciar Perito Moreno como ejemplo de turismo invernal alternativo.

Verano azul

En el territorio nacional, Nerja surge como el destino nostálgico por excelencia en España gracias a Verano Azul. Sin embargo, el equipo advierte que la localidad andaluza ya no suena hoy en día al tierno silbido de la sintonía clásica de Chanquete, Julia y compañía, sino a ritmos mucho más modernos y discotequeros como la versión de "soca" popularizada por Henry Méndez. Por otro lado, se analiza la Albufera de Valencia, bellísimo humedal que sirvió de escenario para el thriller El Embarcadero. Aunque la idílica casa de la serie protagonizada por Álvaro Morte no existe en la realidad por tratarse de un decorado, el paraje real ofrece atardeceres de película, aunque con el gran inconveniente de sufrir plagas de mosquitos y el recuerdo imborrable de la histórica ruta del bacalao.

Finalmente, el espacio de esRadio aborda el glamour clásico de los viajes marítimos a través de la mítica sintonía de Vacaciones en el Mar. Los presentadores analizan con ironía los pros y los contras de los cruceros, desde las elegantes noches de gala con el capitán hasta la pesadilla de tener que compartir mesa obligatoriamente con desconocidos pesados. Para concluir la sección de entretenimiento, mezclan el ambiente policial y peligroso de Corrupción en Miami con la divertida cotidianidad de Las Chicas de Oro, fantaseando con la idea de combinar persecuciones en Ferrari con confidencias nocturnas tomando tarta de queso en la cocina junto a Sophia, Blanche y el mismísimo Julio Iglesias.