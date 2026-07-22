'El Halcón' (Netflix): hay que defender la serie de Will Ferrell odiada por la crítica

Que la serie de Will Ferrell se haya hecho con un cómodo número uno, al menos en EEUU y Canadá, pero haya fracasado entre la crítica (no llega a un 30% en el agregado Rotten Tomatoes a fecha de escribir estas líneas) no solo habla de la desconexión del humor entre pretendidas élites y público, sino quizá de lo complicado del chiste en tiempos de masculinidad tóxica.

El humor de Will Ferrell siempre ha orbitado, precisamente y por eso mismo, en torno a la parodia del ego masculino aplicado al género más americano que existe, el de la épica deportiva, retratando niños de casi dos metros de estatura en situaciones ridículas para el mundo, épicas para el mismo, resumidas quizá en la obra mayor de la dupla Ferrell/McKay que fue Hermanos por pelotas.

Ferrell en El Halcón (Netflix)

Una distancia insalvable que El Halcón, su serie cómica de diez capítulos en torno a la particular odisea de regreso del "mejor golfista del año 2009", no ha logrado salvar del todo. Es cierto que la serie creada por el propio Ferrell, que recupera así sus poemas épicos en falsete de Talladega Nights (aquí Pasados de vueltas) o Blades of Glory (Patinazo a la gloria), entre otras, tiene algunos problemas. Fundamentalmente, el del propio formato de serie televisiva, que obliga a cobrar un cierto peaje en subtramas y recorrer ciertos lugares que hinchan la narración y perjudican seriamente el aire improvisatorio de la comedia de Ferrell.

Quizá consecuencia de la marcha de Adam McKay, socio habitual de Ferrell y ahora ocupado con películas de más prestigio como La gran apuesta o No mires arriba, y sustituido aquí por Chris Henchy (marido, por cierto, de Brooke Shields). O quizá que la serie no tiene puñetera gracia en ciertas ocasiones, cosa que tampoco descartamos.

Pero The Hawk, en su parodia de la masculinidad kitsch, e incluso de los ya lejanos años 2000 a través del retrato de un tipo que quedó anclado en ellos ("Hawk" Hawkins lleva a Las Ketchup como tono de llamada), reserva momentos de grandeza para todo aquel que disfrutó de las parodias deportivas sumamente americanas de Ferrell, dedicado aquí a sexualizar el golf con una parodia crepuscular payasa y con un punto melancólico.

Aunque la serie pierde ritmo y despista con el retrato de otro hombre perdido, pero más joven, como el interpretado por Jimmy Tatro (el enfrentamiento con su padre nunca llega definirse), y haya que sacar la lupa para separar el grano de la paja, hay momentos verdaderamente suicidas que delatan a Will Ferrell como la gran estrella de la risa que sigue siendo. El Halcón es probablemente una gran comedia… para todos aquellos que adoraron estos títulos de culto que en su momento obtuvieron éxito comercial, y no necesita recontextualización o reconocimiento para ser adorada.

Que tanta gente, crítica y público, ponga tanto ánimo en echar abajo una comedia grosera y sentimental de Will Ferrell solo puede llamar a su encendida defensa.