Movistar Plus: mejores series que enganchan y planes en 2026

Movistar Plus reúne algunas de las mejores series que enganchan desde el primer episodio, además de cine de estreno, documentales, programas y deporte. La plataforma ofrece planes desde 4,99 euros al mes, sin permanencia y sin necesidad de ser cliente de Movistar.

Encontrar una plataforma que combine buenas series, estrenos de cine y una amplia variedad de canales no siempre es sencillo. Movistar Plus busca responder a esta necesidad con una oferta flexible, disponible para usuarios de cualquier operador de internet y con distintas modalidades de suscripción.

Su catálogo incluye series originales españolas, producciones internacionales, cine reciente, documentales, programas de entretenimiento y, en su plan más completo, fútbol y otras grandes competiciones deportivas.

Las mejores series que enganchan en Movistar Plus

Uno de los principales atractivos de la plataforma es su catálogo de ficción. Movistar Plus apuesta por producciones propias y series internacionales capaces de atrapar al espectador desde los primeros minutos.

Estas son algunas de las mejores series que enganchan disponibles en Movistar Plus.

El Inmortal

El Inmortal combina acción, drama familiar y thriller criminal. La serie sigue la historia de una banda que dominó el tráfico de drogas y la noche madrileña durante los años noventa.

Su ritmo, sus conflictos internos y sus continuos giros la convierten en una opción especialmente recomendable para quienes buscan una ficción intensa y llena de tensión.

La tercera temporada supone la última entrega de la historia y presenta los cinco días más complicados para los protagonistas.

Outlander

Outlander es una de las series internacionales más reconocidas del catálogo de Movistar Plus.

La ficción mezcla romance, aventura, historia y viajes en el tiempo a través de la relación entre Claire y Jamie. Su combinación de grandes escenarios, conflictos históricos y una historia de amor de largo recorrido ha conseguido mantener el interés del público durante varias temporadas.

Movistar Plus ofrece todas las temporadas, incluida la entrega final de la serie.

Se tiene que morir mucha gente

Se tiene que morir mucha gente es una comedia protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

La producción combina humor, relaciones personales y situaciones imprevisibles, convirtiéndose en una propuesta adecuada para quienes buscan una serie ligera, divertida y fácil de ver.

Memoria de un asesino

Para los aficionados al thriller, Memoria de un asesino presenta una historia marcada por el suspense, los secretos y la investigación criminal.

La serie se apoya en una narrativa de tensión creciente que invita a continuar con el siguiente episodio para descubrir nuevos detalles del caso.

Mentes brillantes

Mentes brillantes es una serie pensada para quienes disfrutan de las historias protagonizadas por personajes con una gran capacidad intelectual y una manera diferente de resolver problemas.

La temporada completa se encuentra disponible en Movistar Plus, por lo que puede verse de principio a fin sin tener que esperar a la emisión de nuevos episodios.

Ella, maldita alma

Ella, maldita alma forma parte de la selección de ficción disponible en la plataforma y cuenta con todos sus episodios publicados.

Es una alternativa para quienes prefieren comenzar una serie sabiendo que podrán completar toda la historia sin interrupciones.

Series originales de Movistar Plus que merece la pena ver

Además de sus novedades, la plataforma dispone de un amplio catálogo de series originales reconocidas por la crítica y el público.

Entre las producciones más destacadas se encuentran:

La Mesías.

Antidisturbios.

Arde Madrid.

Hierro.

Rapa.

La Unidad.

Poquita fe.

Querer.

Celeste.

Marbella.

Yakarta.

Los años nuevos.

La vida breve.

El Centro.

Apagón.

Estas series abarcan géneros como el thriller, la comedia, el drama familiar, la investigación policial y la ficción histórica.

¿Cuánto cuesta Movistar Plus?

Movistar Plus ofrece diferentes alternativas según el contenido que quiera ver cada usuario.

Plan Libre Cine y Series por 4,99 euros al mes

El Plan Libre Cine y Series cuesta 4,99 euros al mes, impuestos incluidos.

Esta modalidad ofrece:

Series originales e internacionales.

Cine de estreno.

Programas y documentales.

Más de 70 canales de televisión.

Dos reproducciones simultáneas.

Acceso desde televisión, web y aplicación.

Suscripción sin permanencia.

Es el plan más adecuado para quienes buscan principalmente películas, series y entretenimiento.

Plan Libre Cine, Series y Deportes por 9,99 euros al mes

El Plan Libre Cine, Series y Deportes tiene un precio de 9,99 euros al mes, impuestos incluidos.

Incluye todos los contenidos del plan anterior y añade una selección de las principales competiciones deportivas.

Entre ellas se encuentran:

Un partido de LaLiga EA Sports por jornada.

Todos los partidos de LaLiga Hypermotion.

El mejor partido de la Champions League de cada jornada.

El mejor partido de la Premier League de cada jornada.

Partidos de la Euroliga de baloncesto.

Partidos de la Liga Endesa.

Tenis, pádel, golf, rugby, atletismo y ciclismo.

Canales deportivos como Eurosport 1 y Eurosport 2.

Esta opción está dirigida a quienes quieren combinar series, cine y deporte en una misma suscripción.

Plan Gratuito de Movistar Plus

La plataforma dispone también de un plan gratuito al que se puede acceder mediante el registro con una dirección de correo electrónico.

Esta modalidad ofrece una selección limitada de contenidos, entre ellos:

Programas de entretenimiento completos.

Primeros episodios de series originales.

Una selección de contenidos destacados.

Puede ser una buena forma de probar el servicio antes de contratar uno de los planes de pago.

Cine de estreno todos los días

Movistar Plus no centra su oferta únicamente en las series. La plataforma también apuesta por una amplia programación cinematográfica y anuncia un nuevo estreno cada día.

Entre las películas destacadas de su catálogo se encuentran:

Anaconda

Jack Black y Paul Rudd protagonizan esta reinterpretación en clave de comedia del clásico estrenado en 1997.

La película mezcla humor, aventuras y cine dentro del cine, ofreciendo una versión diferente de la historia original.

F1

F1, protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem, traslada al espectador al mundo del automovilismo.

La película combina adrenalina, competición y espectáculo sobre el asfalto.

Una batalla tras otra

Leonardo DiCaprio y Sean Penn encabezan el reparto de esta producción, presentada como uno de los grandes títulos cinematográficos disponibles en Movistar Plus.

Amarga Navidad

Amarga Navidad es una película dirigida por Pedro Almodóvar y cuenta con un reparto destacado.

La producción forma parte de la apuesta de Movistar Plus por el cine español y los grandes estrenos recientes.

Documentales y true crime

El catálogo de documentales incluye contenidos de historia, actualidad, música, deporte, sociedad y biografías.

Entre las principales propuestas destaca La más Grande, una serie documental sobre Rocío Jurado compuesta por cuatro episodios y dirigida por Alexis Morante.

Los seguidores del género true crime también pueden ver la nueva temporada de Crímenes, el programa de Carles Porta dedicado al análisis de casos reales.

La serie publica un nuevo episodio cada semana y profundiza en los hechos, las investigaciones y las personas implicadas en cada caso.

Fútbol y deporte en Movistar Plus

Los usuarios que elijan el plan de 9,99 euros pueden acceder a una selección de fútbol nacional e internacional.

La oferta incluye encuentros de LaLiga EA Sports, todos los partidos de LaLiga Hypermotion y partidos destacados de la Champions League y la Premier League.

Además del fútbol, Movistar Plus programa importantes citas deportivas como:

El Tour de Francia a través de Eurosport.

Premier Pádel.

Euroliga de baloncesto.

Liga Endesa.

Torneos de tenis.

Golf.

Rugby.

Atletismo.

Deportes de contacto.

La plataforma cuenta con un calendario deportivo en el que se pueden consultar las próximas competiciones y emisiones.

¿Necesito ser cliente de Movistar para contratar Movistar Plus?

No es necesario tener contratada una línea móvil, fibra o televisión con Movistar.

Movistar Plus puede contratarse de manera independiente, aunque el usuario tenga internet con cualquier otra compañía.

El proceso consiste en crear una cuenta, elegir el plan deseado y acceder al servicio desde alguno de sus dispositivos compatibles.

¿En qué dispositivos se puede ver Movistar Plus?

Los contenidos pueden verse desde:

Televisores compatibles.

Ordenadores mediante navegador web.

Teléfonos móviles.

Tabletas.

Aplicaciones compatibles.

La suscripción permite dos reproducciones simultáneas, por lo que dos personas pueden ver contenidos distintos al mismo tiempo desde dispositivos diferentes.

Funciones incluidas en la suscripción

Además del acceso al catálogo, Movistar Plus incorpora varias funciones orientadas a facilitar el consumo de contenidos.

Entre ellas se encuentran:

Descargar películas y series para verlas sin conexión.

Comenzar desde el principio un programa que ya se está emitiendo.

Retroceder en determinados programas en directo.

Ver contenidos desde dos dispositivos simultáneamente.

Cancelar la suscripción en cualquier momento.

Todos los planes se ofrecen sin permanencia.

¿Merece la pena suscribirse a Movistar Plus?

Movistar Plus puede resultar especialmente interesante para los usuarios que buscan una plataforma con variedad de contenidos y un precio ajustado.

El plan de 4,99 euros al mes es una alternativa competitiva para quienes consumen principalmente cine y series. Incluye producciones originales, estrenos, documentales, programas y más de 70 canales.

El plan de 9,99 euros amplía la oferta con fútbol y otras competiciones deportivas, por lo que puede ser más adecuado para hogares que quieren reunir entretenimiento y deporte en una única plataforma.

La ausencia de permanencia permite contratar el servicio durante el tiempo deseado y cancelarlo cuando ya no se necesite.

Cómo contratar Movistar Plus

Para suscribirse es necesario seguir estos pasos:

Acceder a la página de Movistar Plus. Elegir el Plan Libre Cine y Series o el Plan Libre Cine, Series y Deportes. Crear una cuenta con los datos personales y el correo electrónico. Introducir un método de pago. Descargar la aplicación o acceder desde la web. Empezar a ver los contenidos.

La activación es inmediata después de completar el registro.

Conclusión

Movistar Plus se posiciona como una plataforma completa para quienes buscan las mejores series que enganchan, cine de estreno, documentales, programas y deporte.

Su plan de Cine y Series está disponible por 4,99 euros al mes, mientras que la modalidad que también incluye deporte cuesta 9,99 euros al mes.

Ambos planes ofrecen dos reproducciones simultáneas, acceso desde diferentes dispositivos y contratación sin permanencia.

Consulta los planes disponibles, elige la suscripción que mejor se adapte a tus preferencias y empieza a disfrutar de las series, películas y competiciones deportivas de Movistar Plus.