La sección de verano dedicada a series de los 80 de En casa de Herrero con Esmeralda Ruíz contó con Juanma González y Dani Palacios para hablar de, en este caso, curiosidades de las muy populares El Coche Fantástico y El Equipo A.

Entre las anécdotas más llamativas destaca la de George Peppard, protagonista de El Equipo A. Según se explica, el actor, que procedía del cine, consideraba la televisión un paso atrás en su carrera y afrontó la serie con muy mal ánimo. Además de tener problemas con el alcohol, trató con desprecio al resto del reparto, especialmente a Mr. T (M.A.), cuyo enorme éxito entre el público infantil despertó sus celos y agravó la mala relación entre ambos durante el rodaje.

En cuanto a El coche fantástico, se recuerda el cambio de mecánicas del reparto femenino. Patricia McPherson (Bonnie) abandonó la serie tras enfrentarse a los ejecutivos de la NBC y fue sustituida en la segunda temporada por Rebecca Holden (April). Sin embargo, las protestas de los espectadores hicieron que Bonnie regresara en la tercera temporada, recuperando su puesto hasta el final de la serie, un ejemplo temprano de cómo la presión de los fans llegó a influir en las decisiones de una cadena de televisión.

El audio gira en torno al recuerdo nostálgico de dos grandes series de los años 80, El Equipo A y El coche fantástico, reivindicando su importancia en la televisión de la época, su influencia en toda una generación y algunas curiosidades de producción y reparto.