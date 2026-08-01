El regreso de 'La casa de la pradera' revive el trágico final de su protagonista

Se ha estrenado días atrás, en julio, una nueva adaptación de La Casa de la Pradera, aquella popularísima serie de la década de finales de los 70 y comienzos de los 80, con la que TVE, todavía emitiendo en blanco y negro, alcanzó altas cotas de audiencia. La de ahora consta sólo de ocho capítulos y resume, con variaciones, lo fundamental de las novelas de Laura Ingalls Wilder, en las que estaban basadas las peripecias de su propia familia.

Han transcurrido cuatro décadas de tales emisiones entre los años 1974 y 1983 de la cadena NBC, cuyos guiones partían de esos relatos de la segunda hija de la familia Ingalls, que escribió sus recuerdos infantiles ambientados en la vida en un pueblecito del Oeste americano. Fueron nueve temporadas y más de doscientos episodios.

La familia Ingalls residía en el estado de Minnesota. Laura contó en sus historias aventuras cotidianas, problemas, alegrías, penas, las que por su trasfondo humano interesaban a telespectadores de muchos países. Su protagonista más conocido era Michael Landon, que ya había ganado mucha popularidad en otra serie, Bonanza. Representó el personaje central de aquella familia, así como Kara Grassle interpretó a su esposa, y Melissa Gilbert, a Laura.

Michael Landon continuaría su trayectoria artística, recordado siempre por La Casa de la Pradera, pero su vida fue corta porque le descubrieron una terrible enfermedad. Casado en tres ocasiones, padre de nueve hijos, falleció en el verano de 1991, víctima de un cáncer de páncreas. Tenía tan solo cincuenta y cuatro años.

Cuanto les ocurría a aquella familia y en aquella casa ya forma parte de la memoria colectiva de millones de españoles. Con la nueva serie, aunque muy corta, para sólo dos meses, y con actores no muy conocidos, se rememora la supervivencia de un clan en el Oeste americano de hace más de un siglo, con un enfoque familiar.