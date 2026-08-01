Puede que el zombi como monstruo emblemático de la cultura popular del siglo XXI no alcance ya la popularidad extrema de la pasada década. Pero The Walking Dead, la serie acostumbrada hace menos de una década a marcar cifras de récord en los audímetros y que sobrevive en cierta medida a través de varios spin-offs, todavía retiene gran parte de su poder.

Tras emitirse en Disney+ desde el estreno de la serie original en 2010, toda la franquicia pasará a formar parte del catálogo de Netflix a partir de 2027 gracias a un acuerdo valorado en 500 millones de dólares. El universo de The Walking Dead, por tanto, cambiará de plataforma a nivel internacional, y lo hace con cifras igualmente mareantes que dan pie a reflexionar sobre la insistencia de su fenómeno fan.

El contrato tendrá una duración de cinco años y permitirá que tanto la serie principal como todos sus títulos derivados estén disponibles en Netflix, aunque también seguirán pudiéndose ver en AMC+, la plataforma de AMC, la productora responsable de la franquicia, según recogen varios medios estadounidenses. La serie que creó Frank Darabont y cuyos destinos dirigió durante la primera, y en parte, segunda temporadas, podrá multiplicar así sus cifras de visionado y probablemente seguir encontrando espectadores.

Los suscriptores de Netflix podrán acceder a The Walking Dead y a todas sus series derivadas: Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond y Tales of The Walking Dead.

Netflix ya contaba con los derechos exclusivos de emisión de la saga en Estados Unidos desde 2011. Con este nuevo acuerdo, la plataforma ampliará esa disponibilidad al mercado internacional.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de The Walking Dead a Netflix", señaló la vicepresidenta de licencias de la plataforma, Lori Conkling, en un comunicado.

Y mientras The Walking Dead, con toda su irregularidad, encuentra un nuevo hogar, Wonder Man pierde el suyo. Al menos, hasta cierto punto. Disney+ ha decidido poner punto final a la serie de Marvel tras una única temporada, pese a que el pasado mes de marzo había anunciado su intención de continuar la historia con una segunda entrega. Sin embargo, según publica Variety, esa nueva tanda de episodios nunca llegó a entrar en fase de desarrollo y la sala de guionistas nunca fue convocada.

La ficción seguía a Simon Williams, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, un actor que intenta hacerse un hueco en Hollywood. Su vida cambia al cruzarse con Trevor Slattery (Ben Kingsley), un veterano intérprete venido a menos, justo cuando la industria prepara una nueva adaptación cinematográfica del superhéroe Wonder Man.

A pesar de su cancelación, la serie logró una notable acogida entre la crítica especializada, que encontró la serie pilotada por Destin Daniel Cretton, que precisamente este fin de semana triunfa con la dirección de la nueva Spider-Man: Brand New Day, como una reinterpretación interesante e irónica del mito superheroico. La interpretación de Yahya Abdul-Mateen II fue especialmente destacada y le valió una nominación al Emmy como mejor actor protagonista de comedia.

En cuanto a su rendimiento en la plataforma, Wonder Man arrancó con fuerza. Durante su primera semana, a finales de enero, acumuló 618 millones de minutos vistos, según las cifras publicadas por Nielsen. No obstante, esos datos no han sido suficientes para garantizar su continuidad y Disney+ ha optado finalmente por cerrar el proyecto tras su primera temporada.