Series para agosto: del oscuro thriller de HBO al emotivo final de 'Muertos S.L.'

El mes de agosto, tradicionalmente marcado por la sequía televisiva, rompe su tendencia este año con una serie de estrenos muy esperados en las principales plataformas. La ficción televisiva se reactiva con propuestas que abarcan desde el regreso de comedias aclamadas hasta intensos dramas policiales y adaptaciones de grandes clásicos de la literatura hispanoamericana, demostrando que el verano también es una época propicia para los grandes lanzamientos en la pequeña pantalla.

Vuelve Ted Lasso con fútbol femenino

Uno de los regresos más destacados de la temporada llega de la mano de Apple TV con la cuarta temporada de Ted Lasso. Esta aclamada comedia futbolera, que parecía haber concluido definitivamente en su entrega anterior, regresa con su característico tono optimista.

Ted Lasso.

En esta nueva tanda de diez episodios, el carismático entrenador interpretado por Jason Sudeikis vuelve a Inglaterra, pero en esta ocasión para asumir el reto de dirigir a un equipo femenino de segunda división, manteniendo al reparto original y sumando nuevas caras a su elenco.

Los Buendía y sus años de soledad

Por su parte, Netflix apuesta fuerte por la literatura clásica con el estreno de la serie basada en Cien años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez. La producción sumerge al espectador en la historia del pueblo de Macondo y la dinastía de los Buendía a lo largo de un siglo.

Cien años de soledad.

Con el objetivo de convertir este lanzamiento en un evento cinematográfico, la plataforma estrenará los primeros siete episodios el 5 de agosto, dejando para final de mes el gran desenlace concebido como un largometraje.

La funeraria de las risas

En el ámbito de la comedia española, se anuncia el final de Muertos SL, la peculiar ficción ambientada en una funeraria creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero (Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Machos alfa…). Esta serie se despide de la audiencia con su cuarta temporada tras confirmarse su cancelación por sorpresa por parte de Netflix. La última entrega, compuesta por seis episodios de media hora que se lanzarán de manera simultánea en la plataforma, promete resolver los conflictos internos por el control del negocio funerario.

Muertos SL.

Esta despedida se tiñe de luto debido al reciente fallecimiento de una de las actrices principales de la producción, Ascen López, lo que dota a esta última temporada de una carga emocional añadida para el equipo y los seguidores de la serie. El desenlace de la comedia servirá como homenaje a la intérprete, cuyo trabajo fue fundamental para definir el tono de humor negro y costumbrista que ha caracterizado a esta producción de los creadores de otros grandes éxitos televisivos españoles.

Superhéroes oscuros

Para los amantes del misterio y la acción, HBO presenta Linternas, una de las grandes apuestas dentro del reestructurado universo de DC. Esta serie dramática de superhéroes se aleja del tono clásico del género para abrazar una atmósfera de thriller policial oscuro inspirada en producciones de culto como True Detective.

Protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler, la trama sigue a dos policías intergalácticos que investigan un perturbador asesinato en una pequeña localidad estadounidense.

La dosis romántica

Finalmente, el toque romántico del mes lo pone Netflix con la miniserie Toda la verdad de mis mentiras, basada en la popular novela de la escritora española Elísabet Benavent. La historia sigue a un grupo de amigos que emprende un viaje en caravana para celebrar una despedida de soltera, una convivencia que sacará a la luz secretos y sentimientos ocultos.

Toda la verdad de mis mentiras.

Protagonizada por rostros conocidos de la escena nacional como Brays Efe, esta producción de cinco capítulos promete deleitar a los seguidores del género dramático y sentimental.

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