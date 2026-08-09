Esmeralda Ruiz da paso al análisis de dos de las series de televisión más emblemáticas de la década de los ochenta: Matrimonio con Hijos y Los Problemas Crecen junto a Juanma González y Dani Palacios.

La primera ficción analizada es Matrimonio con Hijos, estrenada en el año 1987, que supuso el primer gran éxito de la cadena Fox. Juanma González y Dani Palacios destacan cómo esta producción rompió de manera radical con el modelo de familia perfecta que imperaba en la televisión norteamericana de la época. Frente a las comedias moralizantes y edulcoradas tradicionales, esta serie ofreció un retrato cínico y realista que abrió el camino a otras producciones míticas de la comedia, como The Simpsons.

El humor negro y el desencanto son los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la serie. El protagonista, Al Bundy, es un vendedor de zapatos frustrado que vive anclado en sus glorias del pasado escolar. Su esposa, Peggy Bundy, encarna la antítesis de la ama de casa perfecta: detesta cocinar y limpiar, y se dedica a gastar el dinero de su marido. Los hijos completan este retrato familiar disfuncional, alejándose por completo de los cánones de conducta ideales.

A pesar de las quejas de un sector de la audiencia que no estaba preparado para un humor tan ácido, las críticas y los intentos de censura solo consiguieron aumentar la popularidad de la serie, que se mantuvo en antena durante diez temporadas. Los colaboradores señalan que esta producción funcionó como una sátira de la era de Ronald Reagan, mostrando que, a pesar de las miserias cotidianas y el egoísmo de sus personajes, la familia permanecía unida de una manera muy particular.

En contraposición, el programa aborda Los Problemas Crecen, estrenada en 1985 y caracterizada por un tono mucho más amable y pedagógico. En esta serie, las profesiones de los padres –él, psiquiatra con consulta en casa; ella, una periodista que intenta reincorporarse al mercado laboral– sirven como marco para resolver los conflictos de los hijos de forma razonada. Sin embargo, detrás de las cámaras, la producción estuvo marcada por intensas tensiones debido a la conversión religiosa de su joven estrella, Kirk Cameron.

Los colaboradores detallan los problemas que surgieron cuando Kirk Cameron se convirtió al cristianismo evangélico. Su nueva fe provocó fuertes discusiones con los guionistas y el reparto, llegando a exigir el despido de una de las actrices tras descubrirse que había posado para la revista Playboy. Este tipo de conflictos alteró de forma notable el rumbo de la serie, que concluyó tras siete temporadas, a pesar de haber sido un auténtico trampolín para la fama de sus jóvenes actores.

Durante el repaso de los hitos de la serie, se recuerda la incorporación en la última temporada de un jovenísimo Leonardo DiCaprio, quien interpretaba a Luke, un adolescente sin hogar acogido por la familia Seaver. También se destaca la participación de Matthew Perry en un recordado episodio dramático en el que su personaje fallecía en un accidente de tráfico tras una noche de fiesta, un giro argumental muy inusual para este tipo de comedias que buscaba concienciar a la juventud.