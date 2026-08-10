Por qué 'Friends' sobrevive a las críticas de los 'woke'

En una nueva edición de la sección veraniega de Es la Mañana de Federico en esRadio, los colaboradores Juanma González y Daniel Palacios se sientan a conversar sobre aquellas producciones televisivas que destacan por su alta tasa de revisión por parte de los espectadores. Bajo esta premisa, analizan títulos imprescindibles de la comedia y el drama que se han convertido en refugios seguros para el público durante los meses estivales, comenzando por el indiscutible fenómeno de la versión estadounidense de The Office.

Al abordar The Office, los críticos destacan que el formato de falso documental revolucionó las comedias de situación modernas, superando la estructura clásica de risas enlatadas. El pilar fundamental de la función es Steve Carell en su papel de Michael Scott, un gerente desesperado por agradar a sus empleados cuyas catastróficas decisiones impulsan el motor cómico de la serie. Palacios y González comparan este entrañable pero molesto arquetipo con el protagonista de la reciente comedia española Muertos S.L., y recuerdan con especial afecto capítulos emblemáticos como el de "Café Disco", donde se desata el delirio colectivo de la oficina.

El repaso continúa con un titán de la televisión global: Friends. A pesar de recibir críticas recientes por parte de sectores de la llamada generación Z, que la tachan de anticuada o insensible bajo los parámetros actuales, los comentaristas defienden su carácter de comedia blanca y bienintencionada pero capaz de afrontar las vicisitudes de la vida moderna según los parámetros de su época, los 90, e incluso impulsar representaciones hasta ese momento apartadas.

Entre los momentos cumbre de la serie, destacan la mítica discusión sobre si Ross y Rachel se estaban tomando un descanso, el divertido juego de preguntas por los apartamentos y las memorables intervenciones de estrellas invitadas, remarcando el cameo de Brad Pitt en la cima de su popularidad.

Una serie que, en suma, se las arregla para no pasar de moda, gustar a todas las generaciones y desactivar por sí misma las críticas: en su momento álgido, los años 90, Friends representó precisamente un avance en la representación de ciertos colectivos, minorias y situaciones en el horario de máxima audiencia.

La nostalgia nacional llega de la mano de Verano Azul, una obra maestra de la televisión dirigida por Antonio Mercero que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones de españoles. Los colaboradores rememoran la enorme repercusión de la muerte de Chanquete y el carisma de la pandilla integrada por Julia, Pancho, Javi, Desi, Bea y Piraña. Más allá del costumbrismo veraniego, la serie abordaba con valentía temas complejos y experimentaba con géneros adyacentes, destacando capítulos de tintes fantásticos y de suspenso como "La burbuja", que demostraban la inmensa versatilidad de su creador.

Cambiando radicalmente de registro, se analiza la aclamada producción criminal Mindhunter. Aunque Netflix decidió cancelarla tras únicamente dos temporadas, esta obra firmada por el prestigioso director David Fincher se alza como uno de los retratos más fascinantes sobre el nacimiento de los perfiles criminales dentro del FBI. La serie cautivó a la audiencia gracias a sus perturbadoras y meticulosas entrevistas con asesinos en serie reales de la historia estadounidense, tales como Edmund Kemper y Charles Manson, demostrando la maestría del realizador en el traspaso del cine al formato televisivo.

Para cerrar las recomendaciones de la semana, se presenta Rockefeller Plaza, la inteligente comedia satírica creada y protagonizada por Tina Fey. Inspirada en sus propias vivencias como guionista principal del legendario programa de televisión Saturday Night Live, la producción brilla con luz propia gracias a la impecable química platónica entre los personajes de Liz Lemon y Jack Donaghy, este último interpretado de forma magistral por Alec Baldwin en el que supuso el gran resurgimiento de su carrera en la pequeña pantalla.