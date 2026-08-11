Cuatro comedias previas a la corrección política extrema que puedes recuperar ya

Te presentamos una recomendación de cuatro series de comedia clásicas, del subgénero conocido como sitcoms en el lugar de trabajo, que han sido incorporadas recientemente al catálogo de Netflix. Estas producciones, finalizadas hace aproximadamente quince años, marcaron el cierre de una época dorada para la comedia televisiva estadounidense antes de la llegada de la corrección política extrema. Tras el fin de estas ficciones, el género quedó huérfano de este tipo de propuestas humorísticas.

La primera recomendación es Rockefeller Plaza, una aclamada serie creada por la humorista de Saturday Night Live, Tina Fey. La trama se inspira en sus propias vivencias como guionista en la televisión en directo. La serie supuso un gran impulso para la carrera de Alec Baldwin en su faceta como actor cómico, interpretando al ejecutivo Jack Donaghy. Su relación platónica con el personaje de Liz Lemon, interpretado por la propia Fey, es uno de los grandes atractivos de una producción que se extiende a lo largo de siete temporadas repletas de un humor rápido, absurdo y políticamente incorrecto.

La segunda serie destacada es Community, una ficción creada por Dan Harmon que se desarrolla en una universidad comunitaria. A pesar de ser algo irregular en su trayectoria, González la califica como una obra sumamente ingeniosa e impredecible. La serie cuenta con un reparto coral excepcional que incluye a figuras como Chevy Chase, en un papel que revitalizó su carrera, y Alison Brie. Con un estilo de humor marcadamente friki, Community destaca por sus constantes referencias a la cultura popular y sus giros narrativos inesperados.

En tercer lugar, se analiza Parks and Recreation, protagonizada por Amy Poehler, una habitual colaboradora de Tina Fey. Ambientada en el departamento de parques y jardines de un Ayuntamiento, esta comedia utiliza el formato de falso documental para retratar las absurdas dinámicas de la burocracia local. Entre su reparto sobresalen nombres que posteriormente alcanzarían un gran estrellato, como un joven Chris Pratt y la actriz Aubrey Plaza, acompañados por el siempre carismático Nick Offerman. La rapidez de sus diálogos y la solidez de sus personajes la convierten en una opción imprescindible.

Por último, el repaso culmina con la que es considerada la reina de las comedias de oficina: The Office. Con el protagonismo de Steve Carell, esta adaptación estadounidense de la obra original de Ricky Gervais se ha convertido en un fenómeno cultural absoluto gracias a su colección de memes, personajes entrañables y romances memorables. Aunque requiere superar las primeras temporadas para que los personajes terminen de encajar, podemos calificarla como la mejor de su clase.