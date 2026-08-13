Producto de la asociación de Bret Easton Ellis, responsable de la novela original Los destrozos (y autor de American Psycho) y la mente del hiperactivo Ryan Murphy (American Horror Story, Glee), The Shards se presenta a sí misma como una de las series del verano. Una crónica de los 80 en la que unos jóvenes adinerados de Hollywood se enfrentan a un peligroso asesino que ronda su colegio privado da la oportunidad a Murphy de elaborar una de sus habituales mezclas de nostalgia, efectismo y folletín glamuroso.

Si la novela de Ellis, publicada en 2023, sirvió al autor para repetir el monólogo existencial de American Psycho en clave de, esta vez, más evidente autoficción, la serie de Murphy inserta esta apatía natural en un lujoso culebrón de sexo, drogas y cuerpos (fundamentalmente masculinos) bien torneados. El sentido de la ironía y autoconciencia de Murphy recorre las lujosas imágenes de The Shards y, al menos a un nivel superficial, no parece llevarse mal con el de Ellis, vinculado también a la producción estrenada estos días por Disney+ en calidad de productor y guionista.

No obstante, la serie tampoco parece distinguirse demasiado de las crónicas de asesinos reales de Murphy para Netflix, o sus fantasías nostálgicas del Los Ángeles glamuroso de Hollywood o Feud, o incluso la petardez derivativa de The Beauty, su personal visión de La Sustancia (lo mismo para Grotesquerie, lo mismo de cualquier thriller salido de la órbita de Seven, o Scream Queens, su revisión del slasher, y media docena más).

Negar, sin embargo, el atractivo a The Shards sería ser absolutamente injusto con ella. Existen muchos retazos de genialidad genuina y la reconstrucción de época resulta fascinante, con un espléndido diseño de producción y secuencias como la persecución en coche entre Bret y Robert que remiten al Brian De Palma de Doble Cuerpo. La serie resulta vistosa y atrayente, con una malvada mezcla de humor negro y sensualidad que atrae al espectador como mosca a la miel.

Pero que la figura de Homer, el nuevo estudiante interpretado por Homer Gere (hijo, efectivamente, de Richard Gere, coincidiendo en el reparto con Kaia Gerber, hija de la expareja de aquel, Cindy Crawford) no resulte especialmente fascinante resulta representativo de las carencias reales de The Shards, que no obstante convence en todo lo relativo a parecer más de lo que realmente es: un atrayente globo de aire que usa la violencia y el sexo a su antojo para regocijo del espectádor.

Aparte, Murphy se relame demasiado en determinados episodios que podrían funcionar perfectamente en el libro de Ellis, pero que en sus manos desvían continuamente de la historia y hasta parecen esquivarla. También emborrona la trama principal la insistencia en fiestas, drogas y alcohol, en definitiva todo el fuego de artificio de diálogos existenciales de alumnos que, lo sabemos, no son más que carne embutida en ajustados bañadores.

Un concepto que en manos de Murphy ya no resulta ni polarizante ni polémico, solo en ocasiones tedioso y sí, aunque resulte paradójico, atrayente y entretenido para calmar los instintos. The Shards es, pese a todo lo expuesto, una serie muy pasable dentro de los parámetros de Murphy, gracias probablemente al sostén y garantía que le ofrece la novela del mítico autor de American Psycho.