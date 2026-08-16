En el dial de esRadio, dentro del programa En casa de Herrero, Esmeralda Ruiz se rodea de Dani Palacios y Juanma González para abrir una ventana a la nostalgia televisiva. En esta entrega veraniega, los colaboradores se sumergen en los recuerdos de su adolescencia y niñez para analizar el impacto de dos producciones que marcaron a toda una generación: la telecomedia juvenil Salvados por la campana y el entrañable drama familiar Punky Brewster.

El repaso comienza con Salvados por la campana, una serie que, según confiesa Dani Palacios, le atrapó por completo hasta el punto de querer emular al carismático protagonista, Zack Morris. Los tertulianos recuerdan la estructura de la serie, ambientada en el ficticio instituto Bayside en California, y cómo retrataba un mundo de juventud idílica. Entre los personajes más destacados, emerge con fuerza la figura de Kelly Kapowski, interpretada por Tiffani-Amber Thiessen, quien fuera el platónico amor de millones de espectadores en la época.

La conversación aborda también las trayectorias divergentes de sus actores principales tras el fin de la producción. Uno de los casos más exitosos es el de Mario Lopez, quien daba vida al deportista Slater; Lopez ha logrado consolidarse como un rostro imprescindible de la televisión estadounidense gracias a su faceta como presentador de diversos formatos de éxito. En el extremo opuesto se sitúa el trágico destino de Dustin Diamond, el inolvidable Screech, cuya carrera posterior estuvo marcada por problemas personales, adicciones y un declive profesional que culminó con su prematuro fallecimiento.

Por otro lado, recuerdan el sonado fracaso cinematográfico de Elizabeth Berkley, Jessie Spano en la ficción, tras protagonizar la película Showgirls. Aquella cinta, dirigida por Paul Verhoeven, pretendía ser el gran trampolín de la actriz hacia la madurez artística, pero acabó convirtiéndose en un sonado descalabro de crítica y taquilla que lastró su prometedora carrera. Asimismo, analizan algunos de los giros de guion más sorprendentes de la serie, como el inesperado romance entre Zack y Jessie, que rompió temporalmente los esquemas de las parejas tradicionales del instituto.

El segundo bloque del espacio se consagra por entero a Punky Brewster, la serie preferida de Esmeralda Ruiz, quien admite haber diseñado esta sección estival con el único propósito de rememorar esta icónica producción de los ochenta. La historia de la pequeña huérfana acogida por un bondadoso pero huraño fotógrafo logró conmover a los espectadores gracias a la química entre la joven Soleil Moon Frye y el veterano actor George Gaynes. Gaynes, muy popular también por su papel del despistado comandante Lassard en la saga cinematográfica Loca Academia de Policía, encarnaba a Henry Warnimont con una entrañable mezcla de brusquedad y ternura.

Los colaboradores coinciden en que, bajo su apariencia de comedia infantil, Punky Brewster abordaba con gran valentía diversos temas sociales de enorme complejidad para el público menudo. Asuntos como el abandono de menores, las dificultades de los procesos de adopción, el acoso escolar o el valor de la amistad incondicional se trataban de manera directa y pedagógica. Tampoco se olvidan de Brandon, el fiel perro de la protagonista, que se convirtió en un personaje clave de la serie y en objeto de deseo de toda una generación de niños que ansiaban tener una mascota similar.

Para concluir, el análisis destaca cómo el éxito de la serie original propició la creación de una versión animada titulada It's Punky Brewster, que incorporaba elementos fantásticos como el duende Glomer, y un reciente intento de resurrección en el año 2021 con una secuela donde Soleil Moon Frye volvía a interpretar a su icónico personaje, ya en su etapa madura y como madre de familia. Los locutores de esRadio cierran la sección con las notas musicales de su mítica sintonía, dejando claro que el paso del tiempo no ha deslucido el encanto de estas producciones.