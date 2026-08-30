El otoño televisivo promete guerra: las series que llegan dispuestas a convertirse en fenómenos

Con el fin del mes de agosto a la vuelta de la esquina, el espacio de cine y series de esRadio calienta motores ante el próximo inicio del otoño. Ana Mateu, acompañada por los críticos cinematográficos Juanma González y Daniel Palacios, repasa los estrenos de televisión más esperados de la próxima temporada, destacando producciones de diversas plataformas de streaming que prometen conquistar a los espectadores durante los próximos meses de frío.

La primera gran recomendación nacional es El Problema Final, una miniserie española de cinco episodios que llegará el próximo 25 de septiembre. Se trata de una ambiciosa adaptación de la célebre novela de Arturo Pérez-Reverte. La historia se sitúa a finales de los años cincuenta en un islote de Mallorca, recreando el clásico misterio del asesinato en una habitación cerrada durante una tormenta. El reparto es de primer nivel, encabezado por José Coronado, quien interpreta a un actor célebre por haber encarnado a Sherlock Holmes, acompañado de rostros tan conocidos como Maribel Verdú, Martín Rivas y María Valverde.

En el terreno internacional, destaca la nueva versión de Carrie, la icónica novela de terror de Stephen King. Esta producción llegará el 7 de octubre a la plataforma de Amazon Prime Video bajo la dirección del aclamado realizador Mike Flanagan, un auténtico maestro del género de suspense. A diferencia de las adaptaciones cinematográficas precedentes, este proyecto se presenta en formato de serie televisiva, aportando un enfoque más contemporáneo que abordará temáticas de máxima actualidad como el cyberbullying en el entorno escolar.

La plataforma Apple TV+ también presenta una fuerte apuesta para el mes de octubre con el estreno de Nocturno el día 30. Esta serie policíaca de diez episodios cuenta con el protagonismo de Liev Schreiber en el papel de un exmilitar retirado que ejerce como detective de homicidios en un pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Pensilvania. El detonante de la acción será la inesperada reaparición de un temible asesino en serie al que todos daban por muerto, obligando al protagonista a reabrir una investigación que creía cerrada.

Otra de las grandes producciones que desembarcará en Amazon Prime Video tras superar un tortuoso proceso de producción lleno de retrasos creativos es Blade Runner 2099. Ambientada cincuenta años después de los acontecimientos narrados en la secuela cinematográfica de Denis Villeneuve, la serie cuenta con un espectacular diseño visual y un reparto encabezado por la joven actriz Hunter Schafer, conocida por su papel en la serie Euphoria, quien aportará un aire andrógino y misterioso a esta esperada ficción de ciencia ficción.

La misma plataforma de comercio electrónico expandirá también su universo de acción con Neagley, un esperado spin-off de su exitosa serie Reacher. Este proyecto se centrará en el carismático personaje de la mejor amiga y aliada del protagonista, interpretado por la actriz Alan Ritchson en la serie original. Asimismo, los críticos comentaron la llegada de la tercera temporada de Los Anillos de Poder, la superproducción de fantasía que, pese a las encendidas críticas de los puristas de J.R.R. Tolkien, sigue siendo la gran apuesta presupuestaria de Jeff Bezos.

Finalmente, el repaso de novedades otoñales concluyó con la mención de Al Este del Edén, la nueva adaptación de Netflix de la mítica novela de John Steinbeck protagonizada por Florence Pugh, y el regreso a HBO de la serie de época La Edad Dorada en su cuarta temporada. Ana Mateu, confesa seguidora de los dramas de época, celebró la llegada de esta última producción, destacando su elegancia visual, su deslumbrante vestuario de época y su retrato de las rivalidades de la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX.