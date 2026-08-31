En esta nueva entrega del programa En casa de Herrero en esRadio, Esmeralda Ruiz, Juanma González y Dani Palacios dedican el espacio a recordar algunas de las producciones más emblemáticas de la televisión de finales del siglo pasado. El programa comienza con un sentido homenaje musical a la figura de Dolly Parton, destacando su indiscutible legado en la música country y su influencia en la cultura pop gracias a temas inmortales como I Will Always Love You o 9 to 5, además de su participación en películas míticas de la época.

El núcleo de la sección se centra en un viaje nostálgico por las series de televisión de los años ochenta que marcaron a toda una generación. La primera parada obligatoria es Los Simpson, producción estrenada originalmente en diciembre de 1989 tras haber nacido como una serie de cortos dentro de otro programa de televisión. Los colaboradores coinciden en que la familia de Springfield se convirtió en un absoluto fenómeno de masas durante la década de los noventa, logrando mantenerse plenamente vigente hoy en día gracias a las plataformas de emisión en continuo.

Durante la conversación, analizan el impacto de la conocida como Bartmanía, una época en la que el primogénito de la familia acaparaba portadas de revistas especializadas, videojuegos y todo tipo de mercadotecnia. Dani Palacios destaca cómo el primer número de cabeceras de videojuegos clásicas con su portada se cotiza hoy en día a precios astronómicos. No obstante, con el paso de los años, el protagonismo humorístico y el cariño del público se desplazaron hacia Homer Simpson, consolidado por los participantes como el personaje más icónico de la serie.

Asimismo, abordan la figura de Lisa Simpson, descrita por Juanma González como la conciencia demócrata y ecologista del hogar, cuyo papel a menudo resulta repelente para otros personajes. La charla también se detiene en la asombrosa capacidad de la serie creada por Matt Groening para predecir acontecimientos futuros, un aspecto que la ha elevado a la categoría de oráculo de la sociedad moderna. Recordando sus capítulos favoritos, mencionan clásicos imperecederos como el del campamento Krusty o el recordado episodio del flameado de Moe.

La segunda gran serie analizada es ALF, estrenada en 1986. Los locutores rememoran con humor las andanzas de este irreverente extraterrestre que se colaba en el día a día de una típica familia estadounidense de clase media. El éxito del personaje radicaba en el contraste entre el formato tradicional de comedia de situación y la audacia de introducir una marioneta como protagonista. Los colaboradores ensalzan además el excelente trabajo de doblaje realizado en España, que dotó al personaje de un carisma único.

Los tertulianos recuerdan con especial asombro el traumático desenlace de la serie, uno de los finales más impactantes de la historia de la televisión, donde el entrañable alienígena terminaba siendo capturado por las fuerzas militares. Aunque años más tarde se estrenó la película de televisión Proyecto ALF para intentar dar un cierre a la trama, la ausencia de la familia original impidió que tuviera el mismo calado emocional entre los seguidores de la obra original.

Por último, el trío repasa la trayectoria de Aquellos maravillosos años, estrenada en 1988. Definida como una precursora del género de maduración o tránsito a la edad adulta, la serie narraba la infancia de Kevin Arnold a finales de los sesenta con el trasfondo de acontecimientos históricos tan relevantes como la llegada del hombre a la Luna o la Guerra de Vietnam. Los presentadores destacan la excelente banda sonora de la serie y cómo sirvió de inspiración directa para producciones españolas tan duraderas como Cuéntame cómo pasó.

Para concluir, los colaboradores bromean sobre algunos de los mitos urbanos que rodearon a la producción en su momento, como la falsa teoría de que el actor que interpretaba a Paul Pfeiffer terminó convirtiéndose en el cantante Marilyn Manson. Con este repaso a tres series legendarias, el equipo closes una sección veraniega que ha permitido a muchos oyentes reconectar con los mejores recuerdos de su infancia y adolescencia.