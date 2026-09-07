Rob Reiner gana un Emmy a título póstumo por 'The Bear' y establece un nuevo récord

Casi nueve meses después de su terrible muerte, asesinado a puñaladas junto a su mujer, Rob Reiner ha ganado un Emmy a título póstumo por su participación en The Bear. El actor y cineasta, responsable de títulos como La princesa prometida o Algunos hombres buenos, se alzó con el premio a mejor actor invitado en una serie de comedia en la 78.ª edición de los premios de la Academia de Televisión estadounidense.

Gracias a su papel en la cuarta temporada de The Bear, donde interpretó a Albert Schnur, un gurú de las finanzas que asesora sobre cómo expandir el servicio de comida para llevar del restaurante, Rob Reiner se impuso a Michael J. Fox y Brett Goldstein (Terapia sin filtro), Hamish Linklater (La maldición de Widow's Bay), Christopher McDonald (Hacks) y Connor Storrie (Saturday Night Live).

La presentadora de la gala, Wendi McLendon-Covey, aceptó el premio Emmy en nombre de Rob Reiner, recibiendo una ovación de pie de un minuto por parte del público. Además de su enorme carga sentimental, esta victoria también establece un nuevo récord que, curiosamente, ostentaba el padre del galardonado, Carl Reiner.

Y es que Rob Reiner no había ganado un Emmy desde 1978, cuando se alzó con su segundo premio consecutivo como mejor actor de reparto por la clásica telecomedia Todo en familia. El lapso de 48 años entre esa victoria y esta nueva pulveriza el récord del periodo más largo entre premios Emmy de actuación, 37 años, que ostentaba Carl Reiner, que ganó en 1958 por Caesar's Hour y después como mejor actor invitado en una comedia en 1995 por Loco por ti. El mayor de los Reiner estableció el récord en la categoría de mejor actor invitado en comedia y ahora su hijo lo supera en la misma categoría.

Tras la trágica muerte de Rob Reiner, The Bear le rindió homenaje en el episodio final de su quinta y última temporada, titulado The Original Beef of Chicagoland. El cocinero Ebra convence a Jeremy Allen White para que franquicie la tienda de sándwiches y llama a Albert (Reiner) para darle la buena noticia.

El premio a Rob Reiner fue concedido en la segunda gala de los Emmy de Artes Creativas, también llamados Emmy técnicos o creativos, que reconocen las categorías más técnicas, artísticas y de producción y que se celebran una semana antes de la gala principal, que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre.

Asesinados por su hijo

Rob Reiner y su mujer, Michele, aparecieron muertos en su casa de Los Ángeles el domingo 15 de diciembre del pasado año. Desde el primer momento se investigó el fallecimiento como un homicidio, del cual fue acusado formalmente uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner. Según el informe del médico forense, el matrimonio murió a causa de "múltiples heridas de arma blanca".

"No hay palabras para describir el dolor inimaginable que sentimos cada momento del día", expresaron los otros dos hijos del matrimonio, Jake y Romy Reiner, en declaraciones a la revista People. "La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás. No solo eran nuestros padres, eran nuestros mejores amigos", expusieron.