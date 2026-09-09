La verdadera sangría zombi: los tribunales castigan la millonaria estafa tras 'The Walking Dead'

Uno de los pleitos millonarios más largamente asentados en la industria de Hollywood llega a su fin. Los productores de la serie The Walking Dead, antaño la más exitosa del panorama y aún hoy desgajada en varias franquicias y spin-offs, recibirán 120 millones de dólares de AMC después de nueve años de batalla judicial por los beneficios de la serie.

Los demandantes acusaban a la cadena de haber ocultado parte de las ganancias generadas por su participación en una de las franquicias más rentables de su historia.

Hay que remitirse a diciembre de 2013, cuando el director y creador de la serie Frank Darabont (Cadena Perpetua, La Milla Verde) demandó a AMC dos años después de ser despedido como showrunner durante la producción de la segunda temporada. Su contrato contemplaba una participación en los beneficios y Darabont sostenía que AMC estaba reduciendo artificialmente esos beneficios al licenciar The Walking Dead a una empresa vinculada al propio grupo AMC a un precio inferior al de mercado.

Posteriormente, el mismo autor presentaría una segunda demanda en 2018 relacionada con una auditoría de sus liquidaciones de beneficios, que reclamaba al menos 20 millones de dólares. En 2021, la compañía llegó a un acuerdo con Darabont y aceptó pagar alrededor de 200 millones de dólares.

En lo referido al acuerdo actual, se contempla un primer pago de 85 millones de dólares, que AMC deberá abonar antes del 18 de septiembre de 2026, y otros 35 millones antes del 31 de enero de 2027, según la documentación presentada por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Esos 35 millones corresponden a un anticipo sobre los beneficios que genere en el futuro la franquicia, incluida su serie derivada Fear The Walking Dead todavía en emisión. Hay que recordar que la saga, basada en los cómics de Robert Kirkman, fue un verdadero titán de audiencia durante más de una década, apuntalándose como la gran referencia en el género de moda, el de zombis.

El acuerdo, cerrado amistosamente el pasado 4 de septiembre, pone fin a un largo enfrentamiento entre AMC y varios de los principales responsables de The Walking Dead, la serie que convirtió a la cadena en una potencia de la televisión por cable.

Entre los demandantes se encuentra también el propio Robert Kirkman, creador de los cómics en los que se basa la ficción, junto a varios de sus productores. En su denuncia sostenían que AMC no había cumplido sus obligaciones contractuales con los responsables creativos de una serie que durante años fue un fenómeno televisivo y una auténtica máquina de generar beneficios.

Entre ambos acuerdos, la factura para AMC por las disputas sobre los beneficios de The Walking Dead asciende ya a unos 320 millones de dólares.