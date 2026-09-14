¿Son hermanos realmente Matthew McConaughey y Woody Harrelson?

Con la llegada de septiembre, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con importantes novedades. En Apple TV destaca el estreno de Brothers, una comedia protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, quienes se interpretan a sí mismos en una versión ficticia. Esta producción supone el reencuentro de la aclamada pareja de la primera temporada de True Detective. La trama parte de un rumor real que sugería que ambos actores podrían ser hermanos biológicos. La serie se estrenará el miércoles 23 de septiembre con un doble capítulo y lanzará un nuevo episodio cada semana.

Por su parte, Netflix presenta como uno de sus platos fuertes de ficción nacional El Problema Final, que llegará a las pantallas el 25 de septiembre. Se trata de una miniserie de cuatro episodios que adapta la exitosa novela de misterio de Arturo Pérez-Reverte. Siguiendo la clásica estructura de espacio cerrado al estilo de Agatha Christie, la trama sitúa a un grupo de personas aisladas donde el asesino es uno de los presentes. El prestigioso actor José Coronado lidera el reparto interpretando a un veterano actor en decadencia, acompañado por Maribel Verdú, Martiño Rivas y María Valverde.

En la misma plataforma de Netflix ya se encuentra disponible la segunda temporada de The Gentlemen. Creada por Guy Ritchie, consta de ocho capítulos de una hora que continúan la historia de Eddie, un militar retirado que hereda una inmensa finca familiar vinculada al imperio del cannabis. La nueva tanda de episodios se sitúa un año después de los acontecimientos de la primera entrega. Esta comedia criminal incorpora al conocido actor Hugh Bonneville en el papel de un refinado aristócrata británico, y ya se ha confirmado de forma oficial su renovación para una tercera temporada.

Para los amantes de la acción, Prime Video estrena Neagley, el primer derivado oficial de la exitosa franquicia Reacher. La serie está centrada en la investigadora privada Frances Neagley, interpretada por Maria Sten, quien utiliza su entrenamiento militar para desentrañar una peligrosa conspiración. Paralelamente, Movistar Plus presenta Creednos, una miniserie británica basada en hechos reales sobre el estremecedor caso de un taxista de Londres que drogaba y asaltaba a sus pasajeras, un relato que aborda uno de los mayores escándalos judiciales del Reino Unido.

El género del crimen real continúa con fuerza en Netflix con la cuarta temporada de Monstruo, que se centra en el célebre caso histórico de Lizzie Borden a finales del siglo XIX en Massachusetts, disponible a partir del 17 de septiembre. Por otro lado, la plataforma SkyShowtime estrena la segunda temporada de Tierra de Mafiosos, que reúne a un elenco estelar encabezado por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren. La ficción sigue los pasos de un limpiador profesional atrapado en una sangrienta guerra de bandas criminales en Londres.

Para cerrar las novedades del mes, dos de las producciones más longevas de la televisión regresan con nuevas temporadas. En primer lugar, Disney+ acoge la decimotercera temporada de American Horror Story el 25 de septiembre, mientras que Apple TV estrena la sexta temporada de Slow Horses el 16 de septiembre, consolidando así el regreso de los espías británicos liderados por Gary Oldman a la pequeña pantalla en este inicio de curso seriéfilo.