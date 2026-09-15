La última purga del 'streaming': 6 series canceladas que no lo merecían

Repasamos en este vídeo una de las costumbres más irritantes del actual negocio de las plataformas: cancelar series cuando todavía tienen historias que contar. Este verano ha vuelto a quedar claro que, para Netflix, Prime Video y compañía, una producción puede desaparecer de un día para otro si las cuentas no terminan de cuadrar, aunque tenga espectadores, buenas críticas o un grupo de seguidores dispuesto a continuar con ella. Y lo peor no es siempre la cancelación, sino dejar al público con una historia a medias y sin ninguna posibilidad de saber cómo terminaba.

Una de las grandes damnificadas es Spider Noir, el proyecto de Nicolas Cage como un Spider-Man veterano atrapado en una especie de Nueva York de cine noir. La serie jugaba con una estética deliberadamente retro, entre los falsos años treinta y cuarenta y el imaginario de clásicos como El halcón maltés. Además, permitía verla en color o en blanco y negro, buscando ese aspecto de cómic noir que recordaba inevitablemente a Sin City. Tenía incluso once nominaciones a los Emmy, pero ni eso ha sido suficiente para salvarla.

También se queda fuera La residencia, la peculiar serie de misterio producida por Shonda Rhimes que convertía la Casa Blanca en el escenario de un clásico whodunit. Un asesinato, un montón de sospechosos y una detective con bastante mala leche recorriendo los pasillos de la residencia presidencial para interrogar a políticos, funcionarios y trabajadores. La mezcla de intriga y comedia funcionaba como una versión televisiva de Cluedo y El juego de la sospecha, pero Netflix ha decidido que la partida termina aquí.

Los hermanos Duffer tampoco se han librado de la tijera de Netflix. The Boroughs (Jubilación Rebelde) reunía a un reparto de veteranos encabezado por Alfred Molina y Geena Davis para contar una historia que mezclaba jubilación, criaturas sobrenaturales y humor. La idea tenía algo de Stranger Things para otra generación: un grupo de ancianos enfrentándose a un misterio paranormal que iba creciendo capítulo a capítulo. El problema es que ahora ese misterio se queda sin resolución, porque la serie no tendrá continuidad.

En España tenemos otro ejemplo con Muertos S.L., la comedia de los hermanos Caballero que pasó de Movistar a Netflix. La cuarta temporada terminó pagando los platos rotos de una cancelación que llegó cuando la historia todavía tenía recorrido. Los guionistas tuvieron que cerrar a toda velocidad algunas tramas que estaban pensadas para continuar y el resultado se nota: un final demasiado apresurado para una serie que había ido ganando seguidores poco a poco.

Algo parecido ocurre con Asesinato para principiantes, la ficción juvenil británica basada en las novelas de Holly Jackson. Después de dos temporadas, la plataforma ha decidido echar el cierre justo cuando el universo de la serie podía seguir creciendo. Tenía personajes, público y material literario de sobra para continuar, pero tampoco ha conseguido librarse de la lógica de las plataformas.

Y la lista termina con Gen V, el spin-off universitario de The Boys. Prime Video ha decidido poner punto final después de su segunda temporada, en un momento en el que la franquicia empieza a mostrar síntomas evidentes de agotamiento. Para Juanma González, el problema no es únicamente que desaparezca otra serie: es la sensación cada vez más habitual de que las plataformas piden al espectador que se comprometa con sus historias mientras ellas se reservan el derecho de abandonarlas en cuanto dejan de resultar rentables.