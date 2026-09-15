Los mejores momentos de los Emmy
La 78.ª edición de los Premios Emmy ha dejado una gala repleta de momentos destacables.
Repite como mejor serie
R. Scott Gemmill, junto al reparto de The Pitt, que volvió a coronarse como mejor serie por segundo año consecutivo.
La felicidad de Noah Wyle
Noah Wyle, protagonista de The Pitt y uno de los protagonistas de la noche, besa a su esposa Sara Wells.
'The Pitt'
Noah Wyle disfruta de la noche junto a su equipo.
Tom Pelphrey y Kaley Cuoco
Tom Pelphrey, que se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, posa junto a su mujer, la también actriz Kaley Cuoco.
Rhea Seehorn
Rhea Seehorn, ganadora del premio a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por Pluribus.
Los ángeles de Charlie
Jaclyn Smith (derecha) y Cheryl Ladd, míticas protagonistas de Los ángeles de Charlie, posan durante la 78.ª edición de los Premios Emmy.
Mariska Hargitay
Mariska Hargitay, la icónica actriz estadounidense célebre por su papel como la capitana Olivia Benson en la longeva serie de televisión Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, fue una de las presentadoras de la gala.
La actuación de Hargitay
La actriz versionó el tema "I Love Rock 'n' Roll" de Joan Jett junto a Jennifer Coolidge, Jean Smart o el baloncestista Jalen Brunson. Después, regresó al escenario junto a bailarines que llevaban pantallas de televisión en la cabeza.
Homenaje a Michael J. Fox
El paso de Michael J. Fox por la gala de los Emmy fue uno de los más emocionantes. El actor de 65 años fue galardonado por su incansable labor en la concienciación y financiación de la investigación del Parkinson. Fox llegó al escenario en silla de ruedas, besó el premio y recibió una prolongada ovación con todo el público en pie.
In memoriam
El aclamado cantautor de folk-pop Noah Kahan actuó durante el emotivo In Memoriam, en el que se recordó a Dolly Parton, Rob Reiner o James Burrows.
Al rojo y al negro
Noah Beck, Jessica Belkin (Pretty Little Liars), Stephen Amell (Arrow), Hassie Harrison (Yellowstone), Thaddeus LaGrone y Brooks Nader eligieron combinar sus atuendos para salir al escenario.
Reencuentro
Woody Harrelson y Matthew McConaughey, la pareja protagonista de True Detective y de Brothers.
Sofia Vergara
La actriz Sofia Vergara, protagonista de Griselda, fue otra de las elegidas para la entrega de galardones. Deslumbró en la alfombra roja luciendo joyería exclusiva de la diseñadora Lorraine Schwartz.
Kate O'Flynn
La actriz británica Kate O'Flynn ganó el galardón por su papel secundario en la comedia Widow's Bay.
Allison Janney
Allison Janney posa con el premio a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática por La diplomática.