Los mejores momentos de los Emmy

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Homenaje a Michael J. Fox

El paso de Michael J. Fox por la gala de los Emmy fue uno de los más emocionantes. El actor de 65 años fue galardonado por su incansable labor en la concienciación y financiación de la investigación del Parkinson. Fox llegó al escenario en silla de ruedas, besó el premio y recibió una prolongada ovación con todo el público en pie.