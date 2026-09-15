Los que valorábamos a Matthew Rhys desde tiempos de The Americans, la gran tapada de las series norteamericanas de la última década, opacada por Breaking Bad y otras sensaciones mediáticas de la época, no teníamos duda de que le iba a ir muy bien en estos Emmy.

Un actor que literalmente puede adaptarse a cualquier papel, desde el turbio millonario de La bestia en mí y el atribulado alcalde de La maldición de Widow's Bay, en la que hace equilibrismos entre la comedia y el drama, entre la fábrica de memes y la genuina búsqueda de la aceptación del personaje, solo debería esperar a que su rostro común y corriente se recordara convenientemente. El cálido pero marcado acento galés de Rhys se transforma en el musical pero un poco británico de Maine en la serie galardonada, y así lo ha venido haciendo en sus últimas series en Estados Unidos.

El momento del escocés de 51 años ha llegado, quizá algo tarde, pero está aquí. Aunque en realidad Philip Jennings, el atormentado y enamorado espía ruso infiltrado de americano de clase media de The Americans, ya llevaba desde los noventa abriéndose camino, ya sea sobre el escenario londinense o incluso en una coproducción con parte española, El Club del Secuestro (2002). La serie, por cierto, está disponible en Disney+.

Son dos series por las que ha recibido premio –en realidad, Rhys se ha llevado tres Emmy, batiendo récord: otro más por Widow's Bay en calidad de productor ejecutivo– que nos recuerdan las mil cantidades de oscuridad que el británico puede filtrar en cada fracción de sus personajes. Widow's Bay ha alzado a Apple TV como la plataforma más premiada del año, y La bestia en mí ha ayudado a que Netflix no se descalabre del todo.

A sus fans, nosotros, nos congratula enormemente su unión con Keri Russell, la peluda Felicity de la serie que amenizó los veranos adolescentes en Telecinco, convertida en una actriz de tomo y lomo en la mencionada The Americans (no se la pierdan en La diplomática de Netflix). Desde 2014 llevan, y cada intercambio mutuo en alfombras rojas, entrevistas o eventos públicos es la viva imagen del amor sin cursilerías: un constante intercambio de pullas capaces de aunar el patriotismo escocés y el americano.

En lo que respecta a La maldición de Widow's Bay, ese relato apócrifo de Stephen King que ha resultado mejor que las últimas novelas del de Maine, añade a la mezcla de sospecha y miedo un hilarante sentido del humor y una capacidad de compendio de motivos sobrenaturales que deja las últimas aventuras de Ryan Murphy en la eterna American Horror Story en el más flagrante de los ridículos. Su personaje, un vulnerable y acunable alcalde con la legítima ilusión de convertir su pueblo en el "próximo Martha's Vineyard", va a toparse con todo tipo de impedimentos que le provocarán toda clase de cómicos sufrimientos. La interpretación de Rhys ha generado toda una corriente en redes sociales ilustrando sus nerviosas reacciones a lo sobrenatural.

Premio cantadísimo. MATTHEW RHYS se lleva el Emmy al Mejor Actor en Serie de Comedia gracias a WIDOW'S BAY. Y mientras esperamos por la temporada 2, lo podemos ver en Apple TV+. #Emmys pic.twitter.com/rQ5bC27VZP — Carla ❁ (@shannonlada) September 15, 2026

En el vídeo de arriba se la comentamos en vídeo en su momento -el ya lejano mes de mayo- y esperamos que con el reciente respaldo institucional (que no dudamos continuará en sucesivas entregas de premios) todo esto les empuje a no perdérsela. Mientras tanto, Ridley Scott asegura estar confeccionando un largometraje casi a la medida de Rhys, que prepara ya la segunda temporada de la citada bahía de las viudas. Esperamos ansiosos.