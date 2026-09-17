Las alocadas carreras del videojuego Crazy Taxi contarán con su propia adaptación cinematográfica de la mano de Netflix, que anunció este martes una colaboración con la distribuidora japonesa Sega para desarrollar varias adaptaciones de sus títulos.

La película de Crazy Taxi, basada en el videojuego de arcade lanzado en 1999 en el que los jugadores deben recoger clientes y llevarlos a sus destinos lo más rápido posible (con grandes bonus por realizar trucos temerarios), será una comedia de acción real y estará escrita por Dan Gregor y Doug Mand, guionistas del reciente relanzamiento de la saga The Naked Gun.

Junto a la cinta, que no cuenta aún con fecha de estreno, las empresas trabajan también en una nueva serie de animación de Sonic y en una película de acción real basada en Stranger Than Heaven, el nuevo videojuego de la saga Yakuza (Like a Dragon, en Japón), cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2027.

"Las comunidades de fans de estos juegos merecen una narrativa que honre lo que hace especial a cada título, y sabemos que Netflix comparte ese compromiso. Esto es solo el comienzo de lo que estos títulos pueden llegar a ser", dijo el presidente y director de operaciones de Sega, Shuji Utsumi, en un comunicado.

La película de Crazy Taxi, que será el primer proyecto de la colaboración, estará producida por Neal H. Moritz, Toby Ascher y Toru Nakahara, productores de las franquicias de Sonic.

"Esperad algo adorable a la vez que genial para Sonic, una locura divertidísima para Crazy Taxi y un drama de acción trepidante y contundente para Stranger Than Heaven, porque tenemos preparadas unas ideas creativas increíbles y esto no ha hecho más que empezar", aseguró Toru Nakahara.

El anuncio llega en un momento especialmente dulce para las adaptaciones de videojuegos.

Tras el éxito de las primeras dos temporadas, HBO prepara una tercera de la serie The Last of Us, basada en los videojuegos de Sony, mientras Nintendo trabaja en una nueva adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda, después de batir récords de recaudación con sus dos últimas películas de Super Mario.