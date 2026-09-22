Uno no sabe si Ryan Murphy y su equipo, responsables de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, están haciendo un favor o no al feminismo en pantalla. Su cuarta antología de célebres asesinos tras Dahmer, Los hermanos Menéndez y Ed Gein ahonda en la asesina de época victoriana en forma de romance lésbico y saltos temporales que liquidan a hachazos el concepto de metáfora, haciendo acto de aparición la igualmente célebre Aileen Wuornos interpretada por una de las habituales de la factoría Murphy, Sarah Paulson.

Claro que ese mismo es el juego al que juega Murphy: un distanciamiento irónico que por casualidad está basado en masacres reales, pero que sirve al creador de Glee y American Horror Story para indagar en algo que le interesa más: el kitsch y la influencia popular que supone convertirse en un icono (del crimen). La conexión entre ambas mujeres, al fin y al cabo, es un invento de la ficción presentada en Netflix: nunca se supo de la admiración de Wuornos, la asesina real que encarnó Charlize Theron en Monster, por la que aquí nos ocupa.

Como en todas las series de Murphy hay hallazgos, imágenes e ideas diabólicas. No nos referimos a ese consolador a vapor, como un Ford T, que la criada Bridget (Vicky Krieps, lo mejor de la serie) regala a Lizzie, interpretada por cierto por Ella Beatty en su gran carta de presentación al público (la actriz es, adivinan bien, la hija de Warren Beatty y Annette Bening). Se trata más bien de la química y el misterio que ambas actrices logran inyectar a sus personajes y de la estética interesante que la buena factura y el presupuesto permiten. Pero poco más.

Por lo demás, la serie permanece atrapada en los inevitables homenajes a Hitchcock, la concepción del melodrama excesivo de Murphy, los enfrentamientos fundamentalmente femeninos entre protagonistas y la parodia de un maltrato más similar al de Heidi y la Sra. Rottenheimer, versión animada, que a la vida real. Porque que nadie piense a estas alturas que esto es un retrato psicológico, de un estudio del crimen, sino de la enésima broma pesada de Murphy al espectador.

Nada en contra de ese concepto, sobre todo si está imbuido de cierta parodia decimonónica de otra serie popular de Netflix, Los Bridgerton, pero Murphy alterna escenas de tensión con incontables elementos de relleno para consuelo de espectadores con hambre de binge watching antes del próximo estreno.

En 2026 ya no escandalizan anacronismos punkis como poner música de The Runaways o Kate Bush a baños de sangre lésbicos o episodios como el citado consolador de la era steampunk que Murphy se complace en presentar.