¿Por qué María Galiana ha renegado de Herminia?

Genio tiene María Galiana. En su manera de calificar sus trabajos de actriz. Y en sus interpretaciones, por lo general, geniales. Arrepentida de haber trabajado durante veintidós años en la serie Cuéntame, en el papel de Herminia López Vidal, trabajo que califica "como un desperdicio". "Vaya un papelón que hice trabajando de abuela. Para compensar, estoy haciendo teatro últimamente. Lo último que yo pensaba era interpretar el papel de una señora tan mayor".

A sus noventa y un años continúa en activo, sin ganas de trabajar en series del corte de Cuéntame, y más proclive a encabezar algún reparto teatral, como le ha ocurrido últimamente. A su dedicación docente, añadió su afición a la escena cuando compartía sus trabajos de profesora con funciones de aficionados.

Tajante en la manera de juzgar su paso por televisión, ella que lo que más ama es el teatro o algunas películas. Sin embargo, la popularidad obtenida por Cuéntame no ha de discutirse, aunque ella da la sensación de importarle lo justo. Más satisfecha se siente cuando brilla en sus actuaciones escénicas.

Porque, pese a todo, aquel personaje de Herminia terminó convirtiéndose en uno de los más reconocibles de la televisión española y acompañó a varias generaciones de espectadores durante años. Galiana estuvo presente en la serie desde sus comienzos y su personaje acabó siendo casi parte de la familia para muchos espectadores, aunque la actriz no parezca guardar el mismo entusiasmo por aquella etapa.

Ahora, con una carrera consolidada y a una edad en la que muchos ya estarían retirados, sigue prefiriendo los escenarios y los papeles que le permitan sentirse actriz antes que simplemente cumplir con un personaje. Una manera bastante particular de entender la profesión y, desde luego, una forma de hablar de ella sin demasiados pelos en la lengua.