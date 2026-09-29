Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. La decimotercera temporada de la antología American Horror Story, que lleva por título precisamente 13, se ha estrenado en Disney Plus con tres episodios que responden perfectamente a las expectativas. La serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk hace tiempo que está fagocitándose a sí misma, una vez agotados los monstruos y leitmotivs del género que con tanta ilusión llevaron a celebrarla allá por el lejanísimo 2011.

Murphy, que dirige el primer capítulo junto a su reparto de rostros habituales, desde Jessica Lange a Sarah Paulson, pasando por Emma Roberts y, por supuesto, Evan Peters, vuelve a revelarse como un hábil artesano del reciclaje más inmediato y la arqueología más respetada del género de terror. En este caso, una suerte de La semilla del diablo con la reciente Nosferatu de Robert Eggers —impagable, por alguna razón, el momento bastoncillo del oído por la uretra— al recrearse en las secreciones corporales del sujeto a conservar.

En este caso, el de un médico geriatra a domicilio con triscaidecafobia —fobia al número 13—, superviviente de un accidente de avión, contratado para cuidar del anciano señor Nan, que parece el centro de atención de demasiadas personas. A partir de ahí la serie abunda en homenajes a temporadas anteriores de la saga, recuperando personajes y motivos que Murphy agita y revuelve para convencernos de que esto, quizá, podría ser la secuela de Coven, Freak Show y otras temporadas celebradas de la serie antológica.

Si los efectismos estéticos de Murphy divierten y sorprenden —cada vez menos—, 13 obsequiará al espectador con una divertida pero confusa mezcla de intriga y terror psicosexual, homoerótico y pasado por el particular tamiz melodramático, referencial y a la vez iconoclasta de Murphy, que más bien deriva ya en misantropía de pega. Pero recién salidos de su otra antología en Netflix, Monstruos, dedicada a Lizzie Borden, así como The Shards, este mismo verano en Disney+, o The Beauty, entre otra media docena de trabajos —¡!— cabe objetar ya cierto cansancio.

Hay audacia visual y descaro, pero a qué precio. Murphy no sabe cuándo parar, su factoría de series factura productos como salchichas sin aparente cansancio. Si el productor de Feud se enamora de Nosferatu, dedicará una temporada a explorar los reductos más repugnantes del cuerpo masculino. Si La bruja, también de Eggers, recupera la figura del mítico folclore americano, siempre habrá una excusa para traer de vuelta al aquelarre de su celebrada segunda temporada.

El conjunto se siente como una antología de una antología, una manifestación del cansancio del propio Murphy con su propia creación. Más que una celebración, una despedida, por mucho que Jessica Lange paladee cada frase de diva que le proporciona el guion y que el nutrido equipo de Murphy consiga ocasionales destellos de genio a base de, simplemente, engañar al espectador con falsos enigmas. Eso y el diseño de producción adornan una fantasía que ya solo funciona para los más adeptos —a Murphy, que no al género de terror—.