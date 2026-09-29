Dennis Haskins, el actor que interpretaba al inolvidable señor Richard Belding, ha fallecido a los 75 años. La muerte de intérprete del entrñable director del instituto Bayside en Salvados por la campana ha sido confirmada por su agente, Jay Schachter, que no ha comunicado por ahora la causa del fallecimiento.

Haskins empezó a interpretar a Belding en 1989, primero en Buenos días, señorita Bliss, la serie de la que nació Salvados por la campana. Después continuó durante las cuatro temporadas de la serie original y regresó como director de Bayside en Salvados por la campana: La nueva clase, donde permaneció hasta 2000.

El señor Belding era, básicamente, el adulto condenado a intentar poner orden en un instituto gobernado por Zack Morris. Sus enfrentamientos con Zack —y su célebre "¡Zack Morris!"— se convirtieron en una de las señas de identidad de la serie. Haskins fue además prácticamente el único adulto protagonista habitual de la ficción original.

RIP Dennis Haskins. Thanks for making the early '90s fun. Rest easy, Mr. Belding. pic.twitter.com/U8RbuUFOPH — Daniel Godfrey (@danielgodfrey) September 29, 2026

Más allá de Salvados por la campana, Haskins tuvo una larga carrera como secundario y apareció, entre otras producciones, en Mad Men, Cómo conocí a vuestra madre y Mil maneras de morder el polvo.

Un icono de la televisión de los noventa que se añade a otros destacados decesos recientes en el mundo del espectáculo como Sam Neill, Tim Curry o Hayden Panettiere.