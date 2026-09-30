¿Quién dice que Charlie Sheen y su padre, Martin Sheen, se llevaban mal? El problemático intérprete de Dos Hombres y Medio habrá dado una buena ración de disgustos familiares a Emilio Estévez y el padre de ambos, pero al final la sangre nunca llega al río. ¿Se acuerdan del memorable gag de Hot Shots 2 en el que Sheen, un sosias de Rambo, se cruzaba con el barco del capitán Willard, una oportunidad para que su padre hiciera un cameo?

Ambos volverán a compartir pantalla interpretando, una vez más, a padre e hijo, en una jugada que parece seguir la de Matthew McConaughey y Woody Harrelson y Brothers, serie de Apple en la que se interpretan siguiendo la leyenda urbana de que son hermanos. Pero respecto a los Sheen, lo suyo será en Happy Jack, una nueva comedia de situación que prepara AMC y que recupera una pareja que ya ha coincidido en varias ocasiones delante de las cámaras.

La serie comenzará su producción a principios del próximo año y se rodará con público en directo en los estudios Warner Bros., precisamente en el mismo lugar donde se grabó Friends. Es decir, una sitcom de toda la vida al modelo de Dos Hombres y Medio, la serie que dio millones y fama renovada a Sheen durante más de una década.

Charlie será Jack, un hombre que parece haber hecho de la vagancia una forma de vida y que, a sus años, todavía tiene que enfrentarse a las responsabilidades familiares. Es decir, muy al modelo de su Charlie Harper en la serie que protagonizó junto a Jon Cryer.

El personaje tiene dos hijas: Kate, al frente de la empresa familiar, y Sam, mucho más rebelde, que aparece un buen día con un nuevo novio que tampoco encaja precisamente en el ideal paterno. Se trata de un antiguo banquero de inversiones reconvertido en gurú de la vida en una furgoneta. El problema es que Jack descubre que ambos tienen prácticamente la misma edad, una circunstancia que promete convertir la convivencia familiar en un pequeño infierno.

La historia plantea así una especie de última oportunidad para Jack, que tendrá que decidir si continúa viviendo pendiente únicamente de sí mismo o si, por una vez, se implica de verdad en la vida de sus hijas. Martin Sheen interpretará al abuelo, el miembro aparentemente más sensato de la familia y, según la descripción de la serie, responsable en buena medida de que sus nietas hayan salido tan bien.

La reunión tiene además cierto sabor a historia familiar. Martin Sheen, nacido Ramón Estévez, construyó desde los años setenta una de las carreras más sólidas de su generación, alternando cine y televisión y pasando por películas como Apocalypse Now, Badlands o Gandhi antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a El Ala Oeste de la Casa Blanca, donde interpretó al presidente Josiah Bartlet. Su trayectoria también ha estado marcada por su activismo político y social, mientras que sus cuatro hijos siguieron, en mayor o menor medida, sus pasos en el mundo de la interpretación.

Charlie Sheen, cuyo nombre real también es Carlos Estévez, empezó a despuntar muy joven y terminó convirtiéndose en una de las grandes estrellas del Hollywood de los ochenta y noventa gracias a títulos como Platoon, Wall Street, Arma Joven o Hot Shots!. Su carrera, sin embargo, ha estado acompañada por una vida personal especialmente turbulenta y una relación complicada con la fama, hasta el punto de que sus problemas personales terminaron convirtiéndose en parte de su propia imagen pública.

Happy Jack supone ahora otro capítulo en la peculiar historia profesional de los Sheen. Padre e hijo ya han compartido pantalla en varias ocasiones, pero esta vez la coincidencia tiene un punto especialmente apropiado: Martin interpretará al abuelo de una familia en la que Charlie encarna a un padre que, precisamente, todavía está intentando aprender a ejercer como tal.

AMC Global Media tiene previsto presentar la serie a compradores internacionales durante Mipcom, el gran mercado internacional de contenidos de televisión y entretenimiento que se celebrará en octubre.