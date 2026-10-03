Es lo de siempre: puede que el nombre de John DiMaggio no les diga nada, pero su impronta está presente en personajes que llevan media vida con nosotros. DiMaggio es, y perdón por el chiste, el doblador de doblador, es decir, Bender, el robot alcohólico y aficionado a las robopilinguis de la memorable serie Futurama.

Aparte, DiMaggio, que hizo acto de presencia en la San Diego Comic Con de Málaga, ha sido otros personajes de éxito y culto como Jake el Perro de Hora de Aventura, una de esas series que han unido a pequeños y mayores. También han salido de su garganta Marcus Fenix, de la mítica saga de videojuegos Gears of Wars, y decenas de criaturas más. El propio DiMaggio admite que a veces esa familiaridad alcanza niveles bastante extraños. La gente se le acerca, le cuenta cosas personales y, en ocasiones, se emociona simplemente al escucharle hablar.

"Tengo suerte de interpretar personajes que hacen que la gente lo sienta tan familiar", explicó en la segunda convención Comic Con ubicada en Málaga. El asunto no tardó en "benderizarse": DiMaggio contó que una vez entró en un dispensario de marihuana en Estados Unidos para comprar cuando notó que alguien empezaba a mirarle fijamente. "Yo dije, ¿me pueden dar esto? Y me contestaron: ¿eres tú? Y yo: sí, sí soy yo". El empleado de la tienda de marihuana "empezó a llorar", una reacción que probablemente habría conmovido o repugnado a Bender.

DiMaggio cuenta que hay espectadores que escuchan una de esas voces y automáticamente se relajan. "Cuando hay personas que oyen esa voz, es curioso, le tienen mucho cariño a esa serie, se relajan viéndola". Y no habla solamente de espectadores especialmente sensibles. "Se relajan emocionalmente. Y cuando lo escuchan es como un botón, la voz de Jake el perro. Te hablo de motoristas con tatuajes gigantes que se vienen abajo y te dicen "te quiero".

Y en este punto, otra anécdota digna de Futurama. El actor reconoce que ha firmado muchos autógrafos, pero que lo ha hecho con especial abundancia en determinadas partes del cuerpo. "He firmado muchos tatuajes. Y también muchos culos. Que es donde suelen estar los tatuajes de Bender o Fry". Y es que la pareja de mensajeros galácticos de los dibujos suelen ponerse donde uno sospecharía que terminaría cualquier decisión tomada después de demasiadas cervezas. "Suelen estar ahí. Yo también".

La relación de DiMaggio con los tatuajes tiene además una pequeña historia propia. En Los Ángeles, recuerda, los actores podían acudir a un establecimiento donde les hacían tatuajes gratis. Y si algo es gratis, en Hollywood también puede convertirse en una mala idea. "Todos los actores iban allí, nos daban tatuajes gratis para actores solo, y queríamos uno porque es gratis". DiMaggio decidió no hacerse ningún monstruo ni nada relacionado con sus personajes. Optó por algo bastante más absurdo: "Yo me hice un tomate porque no quería un monstruo ni nada así".

DiMaggio mostró su faceta entrañable. Encajado en una gorra de béisbol típicamente americana, habló de su vida con su mujer y sus dos gatos. Un tipo jovial capaz, sin embargo, de expresar la maldad más absoluta. Porque también ha interpretado al Joker en una de las cintas de animación más celebradas de Batman, Bajo la capucha roja (2010). La directora de voz Andrea Romano, a la que define como "fantástica" y con muchos Emmy, fue quien terminó llamándole, pero DiMaggio no era la primera opción.

"Yo era la segunda elección. La primera creo que puedo decirlo ahora, era Brad Dourif". El actor que puso voz a Chucky, el muñeco diabólico, resultó fantástico en los ensayos, pero no delante de un micrófono. DiMaggio tuvo que llegar en las últimas horas a sustituirle. El resultado, la versión del Joker más "malvada y psicótica". "Era muy violento, mata a Robin en la primera escena". Comprendió muy pronto que la película no era para niños.

"Tengo tres años de español en mi escuela secundaria, hace mucho. Mis sesos es mierda", dijo entre risas del auditorio. Aun así, conserva algunas palabras. "Yo sé palabras como mariposa", dijo en español con acento de Nueva Jersey. Máximo respeto, pues, con las voces que le traducen a otros idiomas. En España, Abraham Aguilar. "Me encanta oír las voces que me doblan a mí porque son voces diferentes. ¿Cómo se dice pancakes en español? ¡Tortillas! No tiene nada que ver, es una relación distinta con la interpretación y todas funcionan".

El mismo que utilizó, seguramente, para reprender a Hugh Jackman en una pista de tenis, en su anécdota más surrealista. Sucedió en el US Open. DiMaggio estaba en mitad de una pista cuando vio a Jackman, que se encontraba allí antes de que hubiera público. Llevaba una camiseta de manga corta y "estaba grabándose a sí mismo" cantando "Bacon Pancakes", canción viral de Jake el perro en Hora de aventuras. "Cantó la canción, fatal. Nada estaba bien. Y lo publicó". DiMaggio decidió que aquello no podía quedar así, así que "fui y le dije: tienes que cantarlo bien. Tú haces Broadway. Tenía que decírselo». Jackman aceptó el reto. Regresó después acompañado por el cuarteto de The Music Man, pidió disculpas y anunció que esta vez lo iban a hacer bien. "Lo hizo increíble con el cuarteto. Fue alucinante. Me quedé con la boca abierta, me dejó en mi sitio".

DiMaggio también habló con especial cariño de Jurassic Bark, uno de los episodios de Futurama de absoluto culto por su inesperado impacto dramático, con un perro de por medio, y que considera fundamentales dentro de la historia de la animación. DiMaggio aprovechó para recordar a su perra, que murió hace dos años, a la que en ocasiones llevaba a los doblajes.

En el fondo, ese exceso de emoción es el adecuado para doblar personajes de dibujos. "Lo más importante cuando das tu voz a un personaje es que la interpretación es que tienes que darles algo para que lo puedan dibujar. No basta con leer correctamente un diálogo. Hay que exagerar, expresarse, darle al animador material físico con el que trabajar". Ese "esfuerzo extra" lo agradecen los animadores que llegan más tarde. "Los animadores disfrutan porque me dicen que la voz les facilita el trabajo. Pueden agarrarse a ella".

A los 58 años, DiMaggio tiene además una perspectiva diferente sobre el éxito. "Ahora sé que todo puede desaparecer en un segundo y hay que apreciar las cosas. Aprovechar lo bueno y aceptar lo malo". Y acabó con un sonoro "Fuck Donald Trump" que se entendió en todos los idiomas, sin necesidad de traducción.