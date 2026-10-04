El verdadero motivo por el que MacGyver lo dejó todo en la cima del éxito

El mismísimo MacGyver comenzó pidiendo perdón por no haber aprendido español pese a vivir en California. Una muestra inicial de la buena educación de Minnesota de Richard Dean Anderson, protagonista de la mítica serie televisiva de los 80 y, más tarde, de Stargate SG-1, un hito de la ciencia ficción catódica que le mantuvo en el candelero durante otra década más.

Consciente de formar parte del mobiliario sentimental de dos o tres generaciones, Anderson repasó su trayectoria en la segunda San Diego Málaga Comic Con con una alegría similar a la de sus personajes. Para empezar, con humildad, recordando sus 600 episodios en un serial televisivo que le puso en el mapa: "Pasé cinco años en Hospital General, donde empecé en televisión. Estaba aprendiendo, era un actor terrible, pero les gusté, así que me quedé un tiempo. Fue una gran experiencia". "Si tenéis planeado meteros en esto, los culebrones son la mejor manera de entrenar".

La llegada de MacGyver supuso un cambio radical. La serie se apartaba del héroe televisivo habitual de los 80: no había fuerza bruta, pistolas ni explosiones, sino ingenio, improvisación y una buena dosis de conocimiento práctico asesorado (de alguna manera) por expertos. "Nos decían, con su conocimiento técnico, cómo podría solucionar el problema, cómo salir de ahí, cómo resolverlo". El guion cambiaba todo el tiempo: "Ajustamos, adaptamos el guion y así nos acercábamos a lo imposible en un esfuerzo colaborativo".

Ser de Minnesota

Anderson tampoco llegó al personaje pensando que acabaría convirtiéndose en un icono. "No lo pensé. No crecí en la industria, pero no pensé demasiado en ello, no tenía expectativas", explicó. Su procedencia de Minnesota aportó una personalidad que los guionistas pudieron incorporar a MacGyver. "Ser de Minnesota te da una personalidad, un cierto carácter. Somos muy de Minnesota. Estoicos, educados, comunicativos si sabes entrar", explicó. También ayudaron sus habilidades físicas: hacía deporte, patinaba sobre hielo y conducía, de modo que había escenas que podía realizar sin recurrir a un doble. «Quería servir a la franquicia», afirmó.

Su audición para el papel tuvo, además, un pequeño accidente que terminó jugando a su favor. Durante una de las pruebas le pidieron que leyera con otro actor, pero Anderson había acudido sin gafas y no podía leer correctamente el guion. "Los productores se miraron unos a otros y yo no podía verlos porque no llevaba las gafas", contó. Aquella situación terminó siendo casi una prueba involuntaria de personalidad, de esa bonhomía y amabilidad que buscaban para su protagonista.

La serie terminó después de siete temporadas. La decisión de la cadena sorprendió al equipo, aunque Anderson reconoce que él ya empezaba a estar cansado. "Cuando se acabó MacGyver a todo el mundo le sentó fatal", se recordó en el auditorio. ABC decidió cambiar de rumbo pese a los buenos índices de audiencia. "A mí no me molestó porque estaba un poco quemado, aunque fuera un actor joven".

Después llegó Stargate SG-1, que comenzó en 1997 y alimentaría durante 10 temporadas los sueños de los aficionados al sci-fi. Allí volvió a convertirse en protagonista de una serie de larga duración, aunque esta vez tuvo que enfrentarse a la comparación con Kurt Russell, que había interpretado al personaje Jack O'Neil en la película original de Roland Emmerich. Anderson quiso marcar distancias desde el principio. "Antes de empezar el show dejamos claro que no podía hacerlo en serio como Kurt Russell, que hizo un papel fantástico", explicó.

Su Jack O'Neill sería, por tanto, diferente. "Tenían que permitirme llevar mi manera de ser a ese personaje. El de él era un tipo militar; mi Jack no era tan militar». El actor también recibió asesoramiento de las Fuerzas Aéreas y llegó a mantener una conversación privada con uno de los generales que colaboraban con la producción. Anderson le explicó que no quería construir al personaje como el típico militar y el general le cortó antes de que pudiera terminar: "Richard, para, tengo tipos como tú y peores. Sigue adelante".

Stargate terminó superando incluso la longevidad de MacGyver, pero Anderson acabó tomando una decisión que, vista desde fuera, podía resultar incomprensible: abandonar una serie de éxito. La razón no tuvo que ver con la audiencia ni con el cansancio de la fama, sino con su vida personal. "Dejé el programa porque no tenía el tiempo para ello. Acababa de tener una niña y quería pasar tiempo con mi hija", explicó. "Siempre hay una relación por la que puedes dejarlo todo pese al éxito. Fue tan simple como eso", dijo, con alguna lágrima en los ojos.

Su hija se convirtió desde entonces en una de sus prioridades, e instó a todos los presentes a tenerla en cuenta en el futuro. Ella, Wyllie Anderson, trabaja como productora, guionista y directora y el objetivo de Anderson es ayudarla en esa carrera.

El actor también habló de una de sus grandes pasiones fuera de la interpretación: el hockey. Recordó su relación con el Celebrity All Star Hockey Team y la participación de Keanu Reeves. "Hacer dinero para caridad y promocionar el juego produciendo un juego. Tuvo éxito mucho tiempo. Y a Keanu Reeves le invitamos. Es un gran tío".

Pero si hay un asunto capaz de sacar a Anderson de cualquier tono promocional es su defensa de los animales. Su pasión por los perros, explicó, viene de la infancia y de Murphy, un terrier que acompañó a su familia cuando él era pequeño.

"Incluso un animal tiene alguna clase de esencia, algo que sienten. Ya sea dolor físico o espiritual. Sé que suena raro, pero tengo gran compasión por los animales, no puedo evitarlo", aseguró.

Esa preocupación le llevó también a pronunciarse de forma muy contundente sobre la política estadounidense. Sin demasiadas concesiones —y como muchos otros invitados norteamericanos a la Comic Con—, Anderson comenzó el panel así: "Pido perdón por el comportamiento de nuestro Gobierno, por cierto". Y fue todavía más directo al referirse al presidente estadounidense: "Mi presidente es un pedazo de mierda. Hace tan pocas cosas para ayudar a cualquiera de nosotros. Ayudar al reino animal, medio ambiente. Es un cabrón".



