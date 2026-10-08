Comenzamos por Mis Muertos Tristes, la serie de Netflix que adapta cuatro relatos de Mariana Enríquez con Pablo Larraín detrás de las cámaras. En principio, pocas combinaciones parecen más prometedoras. Enríquez aporta ese universo de fantasmas, casas enfermas, violencia y gente que parece haber sido abandonada por Dios, mientras que Larraín tiene la suficiente personalidad visual como para convertirlo todo en una pesadilla.

Y, sin embargo, Mis Muertos Tristes tiene miedo de ser una serie de terror. Larraín parece bastante más interesado en enseñarnos la miseria de sus personajes que en explorar lo sobrenatural. Hay una especie de pornografía de la miseria que acaba ocupando demasiado espacio: barrios degradados, pobreza, marginalidad, cuerpos castigados... Todo muy serio, todo muy sombrío, todo muy importante.

El problema no es que una serie de terror quiera hablar de pobreza o marginalidad. El problema es que aquí, por momentos, parece que el terror es casi una excusa para hablar de ellas.

Mucho más estimulante resulta la segunda temporada de Chad Powers. Sí, Chad Powers. Esa serie que uno podría descartar tranquilamente pensando que va a ser otra comedia tonta de Hollywood y que, sin hacer demasiado ruido, resulta que está bastante mejor escrita de lo que tenía derecho a estar.

Glen Powell vuelve a demostrar aquí que Hollywood todavía no sabe muy bien qué hacer con él. Tiene cara de estrella clásica, cuerpo de estrella clásica y carrera de estrella clásica, pero además tiene una vis cómica estupenda. En Chad Powers se ríe de su propia imagen interpretando a un jugador de fútbol americano que, después de tocar fondo, se inventa una nueva identidad para poder volver al campo.

En esta segunda temporada los personajes empiezan a tener problemas de verdad, aparecen decisiones moralmente incómodas y la comedia empieza a mezclarse con el drama con una naturalidad bastante sorprendente. Hay incluso algo de The Bear en esa manera de conseguir que estés riéndote de una situación y, un minuto después, te importe de verdad lo que les está pasando a los personajes.

Y esto es precisamente lo que hace que Chad Powers sea una pequeña sorpresa: debajo de la pinta de comedia deportiva de usar y tirar hay una serie que ha aprendido a tener personajes. Algo que no siempre ocurre en producciones muchísimo más ambiciosas y que gastan millones en explicarnos lo importantes que son.