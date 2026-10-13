El titular fácil de Bajo la superficie está claro: Netflix ya tiene su Widow's Bay. El éxito de la serie de Apple TV, tanto a nivel popular como en temporada de premios, es evidente. La odisea pesquera de Josh Hartnett tiene un escenario similar y una propuesta que remite también a títulos clásicos del cine de terror, en este caso Tiburón (y al menos otro par de títulos que mejor nos reservamos, al menos en el primer párrafo…). Durante gran parte de sus seis episodios, la serie creada por

Todo va bien en Bajo la superficie una vez la serie se remite a su propuesta inicial. Los dos primeros episodios (y el último), dirigidos todos ellos por el televisivo Jamie Childs, tienen una excelente puesta en escena y ambientación animada por un reparto que parece vivísimo, casi en estado de gracia.

En pocos minutos la ficción crea una sensación de cercanía y confianza en esa familia disfuncional que rodea a Calvin, el traumatizado pescador que interpreta Hartnett, y la promesa de un monstruo inenarrable que nunca acaba de visualizarse. Hay imágenes en este primer segmento de la serie, incluyendo la surrealista, onírica estampa de la casa flotante del prólogo, que resultan cautivadoras e inquietantes, y la decisión de ocultar al monstruo siempre funciona.

Más tarde, la serie decide que el enemigo es otro y comienza a bascular hacia otras variedades de la ciencia ficción (muy bien aterrizado como La invasión de los ladrones de cuerpos) o el terror rural (más discutible y apresurado). Ahí la historia de Jesse McKeown paga el precio de un presupuesto quizá insuficiente para visualizar con corrección al menos dos ataques de la criatura, o simplemente el querer abarcar demasiado en demasiado poco. En algún momento, la historia da la impresión de haber sido un gran largometraje que Netflix decidió alargar a miniserie de, afortunadamente, solo seis episodios.

No importa demasiado: cuando esa sensación llega, McKeown y Childs ya se están precipitando a un desenlace que sabe introducir una evidente preocupación por el medio ambiente sin caer en ecologismo barato, apoyándose en todo momento en un Josh Hartnett alucinantemente bueno. La serie tiene un buen reparto (Natasha Henstridge y David Wenham includos), el escenario de Terranova es un espectáculo constante y la sensación de vivir un Stranger Things adulto y apoyado en traumas paterno-filiales, bastante eficaz. Lo dicho, muy bien.