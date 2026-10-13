Elaborar un biopic musical debe ser todo un campo de minas creativo. Por un lado, se entiende la misión de abordar los hitos de un icono pop con respeto a lo que sus fans quieren ver (y escuchar), con el consiguiente riesgo de reducirse a un mero catálogo de anécdotas. Por otro, uno entiende la necesidad de aportar algo más que la mera reproducción, un entendimiento crítico del objeto a representar o, por qué no, un punto de vista sugerente o crítico con el mismo. Un relato que vaya de lo particular a lo colectivo, un retrato histórico de un país, sus prejuicios y sus cambios, de esos que por otro lado ya nos sabemos de memoria en una cinematografía, la española, tan poco partidista en lo que se refiere a la desmitificación.

La vida de Raphael adaptada por Netflix y supervisada por el hijo de la estrella, Jacobo Martos, no tiene sonrojo ninguno en sumarse a la primera tendencia. Que es, por otro lado, la que ha encumbrado en la taquilla a películas como Bohemian Rhapsody o la reciente Michael, y en la que se confía al cien por cien en la resistencia y atractivo del retratado y la caracterización de sus actores, en este caso Carlos Santos y, sobre todo, Javier Morgade.

Encuadrada entre 1950 y el regreso de Raphael tras su trasplante de hígado, la serie abunda en la traumática pobreza familiar como sustento de la construcción psicológica del cantante. Sin más complicaciones y bastante conforme con ese motor dramático, la serie dirigida por Norberto López Amado (El tiempo entre costuras) es un trayecto cómodo para seguidores del cantante, y quizá no había necesidad de otra cosa. Cero problemas, pues, con ser recordada por ser el "biopic de Raphael en Netflix".

Pero gracias a la puesta en escena y otros elementos sí logra sumar un elemento elegante. Aun ahondando en los tópicos del relato de época español, por otro lado inevitables, la serie se aleja del cuadro costumbrista de trazo grueso para centrarse de manera obsesiva en un protagonista igualmente obcecado en su misión. La propuesta es, por ello, honesta y siempre a favor de remar hacia delante en lo narrativo, sin tramas de relleno que distraigan del único protagonista y su, en cierto modo, visión tunel para conseguir lo imposible.

Y aquí entran Javier Morgade y Carlos Santos, que interpretan dos espectros de edad de Raphael con competencia y el punto adecuado de profundidad. Cuando el relato se vuelve telegráfico y los traumas un tanto simplistas, el carisma de ambos actores resuelve y refleja el lado reflexivo del personaje. Un producto correcto que quizá, como tantos otros biopics musicales, se conforma demasiado pronto en compensar con música algunas carencias dramáticas, pero que elude el trato laudatorio con sorprendente comodidad.