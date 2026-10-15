Mike Flanagan, declarado ya oficialmente por Stephen King como el mejor transcriptor a imágenes de su trabajo, ha logrado con la miniserie de Carrie (ocho capítulos ya disponibles en Prime Video) enervar a varios sectores. Por un lado, los ultras de la memorable versión de Brian De Palma, una película indiscutible que colaboró a renovar el género de terror y fue alabada por crítica y público a mediados de los setenta. Y por otro, a los seguidores del propio King, que con su primera y directa novela narró la cuenta atrás hacia el baile con atroz compresión y comprensión de lo sobrenatural y lo humano.

Sí, es cierto. Flanagan ha cogido la compacta novela y la ha expandido a casi ocho horas de televisión que necesita recurrir al drama escolar (con 13 razones y Euphoria como referents) e insistir en los malos tratos y el bullying a la sufrida protagonista. Eso pide cambios, y algunos no hacen prisioneros, pero si por algo destaca la nueva Carrie (interpretada, por cierto, con un encanto inesperado por Summer H. Howell) es por, a diferencia de otras versiones, secuelas y remakes, no transgredir la obra de De Palma ni la original de King pese a ello.

Ya en su serie de antologias de casas encantadas en Netflix (La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y La caída de la casa Usher, basada en relatos de Shirley Jackson, Henry James y Edgar Allan Poe, respectivamente) y en su trabajo original Misa de medianoche, Flanagan se reveló con un singular narrador capaz de aunar drama y terror con inusual eficacia. Su Carrie no es la friqui de mirada bovina y pensamiento indescifrable de King, ni la ambigua y eterea bruja de De Palma, sino una niña que mira con ojos limpios una América en lucha interna, la de los libros prohibidos en las bibliotecas y controles de armas en los institutos, pero también aquella que no es ni mucho menos la de antes pese al pozo de frustraciones que atenazan a sus protagonistas.

Se trata de un país más diverso (Flanagan no se libra de postulados de inclusión modernos, pero lo hace con tremenda clase) y a la vez profundamente atormentado y todavía atávico, guiado por el dolor y el miedo, en el que la madre de Carrie (estupenda Samantha Sloyan, otra habitual de Flanagan) no es solo una fanática religiosa y chiflada por un profundo trauma sexual, como lo fue Piper Laurie en 1976, sino una preparacionista misántropa guiada por un idealismo retorcido, capaz de escuchar pero luego tomar sus propias decisiones en clave de comentario a los extremismos de ambos espectros políticos.

El trabajo de Flanagan, por tanto, expande el material original pero sobre todo lo respeta. Y lo hace conmoviendo. Sí, es cierto que conoceremos el trasfondo familiar de la villana Chris para elaborar su broma mortal, y así explicarnos que proviene de un hogar roto, pero el realizador se las arregla para que las malas decisiones se encuentren con la maldad insondable q nos impregna. Y eso es pura Americana, puro King.

La resonancia social de la serie es evidente, dirigiendo su comentario hacia los tiroteos en escuelas que aterrorizan, pero no tanto como deberían, al país desde hace décadas. El propio King tiene un libro retirado hace tiempo por él mismo de las librerías, Rabia, en el que aborda el mismo tema, de modo que la alegoría no es precisamente al mundo del escritor. Que el realizador inserte fragmentos de falso documental y declaraciones posteriores en medio del relato, en realidad, no hace sino imitar la narrativa del libro, en el que King intercalaba artículos de periódico, falsos ensayos y otras interpretaciones de lo que sucedería al final del libro.

Y luego, la magia Flanagan, que sucede con los actores, las secuencias conmovedoras y también el sentido del terror sobrenatural inserto en una América cotidiana que domina tan bien. Con una puesta en escena, eso sí, plana y profundamente streaming, el creador se vale de la excelente selección musical y la banda sonora de The Newton Brothers para ubicar el relato en la actualidad y, a la vez, generar una emotividad propia de sus dramas de terror. El casting es perfecto, en su totalidad, y el espectador siente cada giro, cada cambio de tono y cada advertencia a, quizá, demasiado fuego lento, pero muchas reacciones resultan terroríficas y conmovedoras.

Pero esto es un festival King en el que Flanagan sabe obsequiar a los fans con miles de referencias no irónicas que sitúan, quizá, a la serie como una precuela de La Torre Oscura mediante sutiles referencias, la novela Ojos de Fuego que ya amplió el mundo de Carrie a cotas de relato de espías (al igual que la reciente El Instituto), y otros muchos guiños al universo del escritor de Maine que podrían, si el Ka lo permite (los fans de Roland Deschain lo comprenderán), desarrollar un amplio corpus de series de Stephen King en la plataforma.

El director, hay que encajarlo de una vez, no ha hecho un remake de De Palma ni una adaptación más literal de la novela, sino una versión adaptada al formato que trabaja y el público actual, ya lejos de la generación boomer que retrató el grandioso escritor de Maine. Y no pasa nada: el resultado es una excelente serie de terror que conoce perfectamente el terreno en el que se mueve pero trata de ser auténtica a toda costa.