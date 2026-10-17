Antonio Banderas protagonizará la quinta temporada de 'True Detective'

El estreno de True Detective en HBO en 2014 fue un auténtico bombazo. Esta serie, con dos líneas temporales, seguía a dos detectives que trataban de resolver un caso en la Luisiana profunda durante varios años. Fue un éxito total con los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que entraron a formar parte de la cultura pop.

La premisa es seguir a detectives que no se dan por vencidos para esclarecer casos que varían en cada temporada. La segunda se ambientó en California y tuvo a Vince Vaughn, Colin Farrell y Rachel McAdams liderando el reparto. La tercera, protagonizada por Mahershala Ali y Stephen Dorff, se ambientó en los Ozarks y la última en Alaska con Jodie Foster. En estos años, True Detective ha ganado cinco premios Emmy.

Cage. Banderas. Season 5 of #TrueDetective starts production in 2027. pic.twitter.com/dLnG9hfCMo — HBO Max (@hbomax) October 16, 2026

Antonio Banderas y Nicolas Cage en la quinta

Para la quinta temporada, cuya producción comenzará en 2027, la cadena HBO ha anunciado que los dos actores que protagonizarán la serie serán Antonio Banderas y Nicolas Cage, un auténtico golpe de efecto tras numerosos rumores que afirmaban que iban a volver los detectives de la primera temporada interpretados por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. En la nueva temporada la acción estará ambientada en Jamaica Bay, Nueva York.

El actor español Antonio Banderas sumará así un nuevo papel en su larga carrera en Hollywood donde triunfó gracias a éxitos internacionales como Desperado, La máscara del Zorro o Shrek. Recientemente, Banderas ha anunciado que interpretará al conquistador de México, Hernán Cortés, en una película.

En la quinta temporada de True Detective el malagueño interpretará a un personaje llamado Rai García, aunque por ahora se desconoce su rol en la serie. Por su parte, Nicolas Cage, que recientemente protagonizó la serie Spider-Noir en Prime, dará vida a Henry Logan en esta producción que será dirigida por Issa López, supervisora de la cuarta temporada del show.