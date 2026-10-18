Ricardo Gómez, de 'Cuéntame' a director de una serie de televisión

De actor infantil en la serie de televisión Cuéntame, Ricardo Gómez, después de una continuada trayectoria también en el teatro, acaba de debutar como director de una serie televisiva.

Se trata de Toda la verdad de mis mentiras, que producida por la cadena Netflix comenzó a programarse a finales de agosto. Es la adaptación de una novela de Elisabet Benavent, donde encarna la vida de un poeta. En la vida real él también escribe, aunque no versos, sino relatos.

Asimismo, Ricardo se ha estrenado como director de la película Una familia, donde se ha sentido muy a gusto, pues el argumento no le es extraño en su vida real. La figura central de la madre la ha cuidado mucho, pensando en la suya.

Ricardo Parrondo Gómez nació en Collado Villalba (Madrid) en 1994. Ha cumplido treinta y dos años. Desde que era un niño quiso ser actor, pensando precisamente en la profesión materna. Ana Victoria Gómez era bailarina y actriz y Ricardo sentía hacia ella, además del natural cariño, una gran admiración, al punto que cuando ella actuaba él la visitaba a diario en el teatro donde estuviera.

Fue sin duda el espejo profesional en el que se vio el niño actor, quien ya con cinco años quería subirse a un escenario. A los seis debutó en el musical La bella y la bestia, a cuyas pruebas se presentó por su cuenta sin que le dijera nada a su madre. Consiguió el papel. Pero el que determinó su carrera fue al año siguiente cuando fue elegido para el personaje de Carlitos Alcántara en la serie Cuéntame, donde permaneció durante diecinueve temporadas.

Celoso de su vida privada, esconde para sí recuerdos de sus amores, que no cuenta a nadie y menos a un periodista. Su última relación sentimental fue con la actriz Bruna Cusí, con quien convivió cuatro años hasta 2021. Su pareja anterior fue la actriz Ana Rujas.



