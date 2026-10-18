Algunos cineastas pueden presumir de formar parte de la cultura pop de todo el mundo. ¿Se imaginan haber escrito guiones como Independence Day, Soldado universal o El patriota? Dean Devlin puede presumir de ello, además de haber creado numerosas series.

El creador audiovisual ha participado recientemente en la San Diego Comic-Con Málaga, donde acudió para compartir con el público las novedades de dos de sus proyectos más esperados en el ámbito fantástico: The Ark (Temporada 3) y The Librarians: El próximo capítulo (Temporada 2). Ambas series se pueden ver en España en SYFY. Durante una entrevista con esCine, el productor destacó la enorme satisfacción que supone participar en estos eventos dedicados a la cultura popular, ensalzando la entrega incondicional de los seguidores y el fenómeno del cosplay, una muestra evidente del impacto en la audiencia que logran las historias de ficción.

Dean Devlin en Málaga.

Dean Devlin aborda además en los micrófonos de esRadio la estrecha relación que se forja entre los espectadores y las tramas televisivas, alcanzando en ocasiones un nivel muy íntimo. El autor reconoció su sorpresa y agradecimiento ante los testimonios de personas que le han confesado que sus obras les ayudaron a sobrellevar momentos especialmente complicados, sirviendo de refugio emocional frente a circunstancias vitales tan difíciles como tratamientos médicos de quimioterapia o procesos dolorosos de divorcio. "Me dicen: 'Tu serie me salvó la vida', y pienso: '¿Una serie tan tonta, cómo?'. Sirven para evadirse de la realidad".

En cuanto al desarrollo de sus producciones, destacó los retos de la segunda temporada de The Librarians, que incorpora la mitología de Camelot y la figura del mago Merlín, al tiempo que recupera personajes muy queridos por los seguidores y suma nuevas apariciones secundarias. Por otro lado, al hablar de The Ark, el responsable admite lo doloroso que resulta despedir a integrantes del reparto por exigencias del guion, aunque en esta ocasión recurrió al recurso de la clonación para explorar nuevas dinámicas y mantener la intriga sobre la supervivencia de los tripulantes.

Precisamente, la presencia de clones en The Ark plantea un debate de fondo sobre qué define a un ser humano. Lejos de ser un mero artificio técnico, esta premisa se utiliza como una metáfora sobre la identidad, mostrando cómo las personas trasladan sus defectos y virtudes al espacio exterior. La lucha por subsistir en un entorno hostil obliga a los protagonistas a buscar su mejor versión para no sucumbir a las traiciones y conspiraciones que amenazan su convivencia.

La anécdota de volar la Casa Blanca

Dean Devlin también rememora el éxito histórico de Independence Day y la surrealista experiencia que vivió cuando fue invitado a proyectar la cinta dentro de la propia Casa Blanca apenas unos días después de su estreno.

"Lo extraño fue que la semana que estrenamos esta película nos invitaron a hacer una proyección de la película justo dentro de la Casa Blanca, así que fue una sensación muy surrealista estar dentro de la Casa Blanca y ver cómo explotaba justo en la película. Así fue realmente como se sintió hacer esa película, todo se volvió mucho más grande de lo que pensábamos que sería".

Por último, reflexiona sobre cómo ha cambiado el género de la ciencia ficción tras la crisis provocada por la pandemia de la covid-19. A su juicio, los espectadores han dejado atrás el interés por narraciones excesivamente sombrías o deprimentes y reclaman historias con un tono optimista que ofrezcan esperanza y entretenimiento accesible frente a la adversidad.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.