El policiaco televisivo ha cambiado mucho desde los tiempos de CSI, uno de los grandes estandartes del procedimental clásico renovado, en su momento, con la más pulida y tecnológica imagen de los 2000. El caso semanal, los equipos de investigadores y la confianza en que cada crimen tiene una solución han cedido terreno ante las ficciones serializadas que dominan el streaming. Por eso, series como S.W.A.T. Exiles, que recupera el espíritu de la casi mitológica Los hombres de Harrelson y prolonga la trayectoria del personaje de Shemar Moore en la S.W.A.T. estrenada en 2017, adquieren un renovado valor.

Estrenada en AXN, S.W.A.T. Exiles sitúa a Daniel «Hondo» Harrelson al frente de un nuevo grupo de trabajo. Y eso, en la América contemporánea, significa enfrentarse a unas cuantas cuestiones sobre el uso de la fuerza, los protocolos de inclusión y los métodos policiales. Afortunadamente, la serie desarrollada por Jason Ning (The Expanse, Lucifer) no tiene reparos en plantearlas para después recordar que, cuando empieza la acción, el discurso sirve de poco si no va acompañado de resultados. La clave está en algo mucho más elemental: la presencia carismática de Moore y un grupo de jóvenes reclutas a los que debe convertir en un equipo.

El propio actor deja claro que no pretende convertir la ficción en una tribuna política. Preguntado por los problemas y las tensiones sociales que refleja esta nueva etapa, responde sin rodeos: "S.W.A.T. nunca ha pretendido ser ese tipo de serie. Nosotros hacemos entretenimiento". Y añade: "No queremos dar lecciones sobre religión ni sobre política. No nos importa a quién vota cada persona ni queremos entrar en esas cuestiones". Su objetivo, explica, es "ofrecer un espectáculo que atrape al público, aprovechar nuestras fortalezas y conseguir que la gente se emocione. Eso es S.W.A.T.".

Hondo se enfrenta a nuevos y viejos enemigos, pero buena parte del interés reside en su relación con los agentes a los que debe entrenar, una combinación de razas, credos y condiciones físicas que permite a la serie poner a prueba los métodos tradicionales frente a las nuevas sensibilidades sociales. S.W.A.T. Exiles no necesita negar la diversidad ni convertirla en el centro de su discurso: le basta con poner a sus personajes a trabajar juntos. La serie reivindica así una idea bastante clásica, y hoy casi contracultural: las diferencias importan menos que la capacidad de cumplir una misión, respetar al compañero y responder cuando las cosas se ponen feas.

Moore encuentra un vínculo personal con un personaje al que lleva interpretando durante años. "Tienes que encontrar similitudes entre tú y el personaje que interpretas", explica. "No significa que, si haces de un asesino en serie, tengas que salir a matar gente, pero sí debes encontrar la emoción, la esencia de la vida y la historia que hay detrás del personaje". Después de una década dando vida a Hondo, el actor siente que ha podido aportar su propia versión. "Él es más mayor ahora, pero sigue siendo el mismo. Y se parece mucho a mí. No me resulta difícil interpretarlo porque compartimos muchas cosas"

Entre esas similitudes está la pasión por el trabajo y la voluntad de seguir superándose. "Quiero hacer lo que parece imposible y demostrar que es posible», afirma Moore, que describe su trayectoria como una experiencia inesperada: «Mi vida y mi carrera han sido inesperadas. No he tenido una vida corriente, sino una extraordinaria, y creo que los sueños pueden hacerse realidad"

La historia de Hondo, sin embargo, no ha sido precisamente un camino de rosas. "Para Hondo, todo ha sido un desafío desde el principio. Se encontró en una posición complicada por ser un hombre negro dentro de un departamento de policía con problemas de racismo. Su mentor, Buck, lo acogió cuando era joven, y desde entonces ha tenido que demostrar constantemente su valía y responder a las expectativas de los demás", recuerda el actor. Moore también reconoce el paralelismo con su propia carrera: "Si no trabajara duro cada día, con pasión y energía, no estaríamos hablando ahora de S.W.A.T. Exiles. Soy una persona apasionada y creo que el público lo percibe".

Pero el propósito de la serie sigue siendo mucho más sencillo que cualquier lectura sociológica que pueda hacerse de ella. "Al público le gusta la acción y a mí me encanta interpretar a un héroe", señala Moore. "Tenemos grandes secuencias, helicópteros, policías haciendo cosas espectaculares… Es entretenimiento para toda la familia, casi como una película de acción para televisión". La nueva entrega mantiene esa vocación, aunque el actor advierte de que hay cambios: "S.W.A.T. Exiles mantiene esa diversión, pero es más profunda, diferente y oscura. Es una nueva forma de experimentar el drama y de ver cómo evoluciona Hondo. Aunque sea mayor, sigue dispuesto a ponerse la armadura y salvar el día".

El reparto de SWAT Exiles

Consciente de las limitaciones de su formato, algo alejado del modelo de temporada concebida como una película interminable, la serie avanza sin demasiadas contemplaciones. Como diría el propio Hondo, hay que confiar en el proceso. S.W.A.T. sigue siendo una ficción orgullosamente patriótica y americana, interesada en la seguridad doméstica, las armas y el sentido del equipo. No pretende convertir cada intervención policial en un tratado sociológico ni someter a sus personajes a interminables dilemas morales antes de permitirles hacer su trabajo. Su apuesta es otra: recuperar el placer de una ficción de acción en la que el compañerismo, la disciplina y la competencia profesional siguen siendo virtudes reconocibles.

La supervivencia de la propia serie ha sido, por cierto, una demostración de esa perseverancia que Moore atribuye a Hondo. S.W.A.T. fue cancelada dos veces y el actor no ha olvidado el papel de los espectadores en su regreso. QEn las redes sociales, los fans hicieron mucho ruido para que volviera. CBS los escuchó, no una sola vez, sino dos, y Sony también nos ayudó a regresar", recuerda. Tras ocho temporadas, la cadena decidió cerrar aquella etapa, aunque la historia todavía tenía recorrido. "Sí, me preparé para el final, pero siempre tienes que seguir adelante", explica.

El entusiasmo de los seguidores permitió abrir una nueva etapa con diez episodios que, según Moore, son distintos de lo que el público conocía. "Sony creyó en el proyecto y hemos hecho diez episodios muy diferentes de lo que el público conoce. Espero que la gente confíe en nuestra visión". El actor no da por garantizada la continuidad: sabe que "en Hollywood nada dura para siempre», especialmente ahora, cuando "hay tantas plataformas" y "muchísimo contenido". Pero tampoco considera que haya llegado el momento de despedirse. "Este es el siguiente capítulo de S.W.A.T.. No va a ser exactamente lo mismo, pero todavía no estamos preparados para despedirnos".

Todo esto hace de S.W.A.T. Exiles un drama de acción bastante convencional, pero convencional en el mejor sentido de la palabra. La serie recupera un personaje conocido por su público y añade nuevos clichés al ritual del entrenamiento físico y mental de los reclutas. También evita la ya cansina cámara en mano de tantos procedimentales empeñados en disfrazarse de realismo, y apuesta por una puesta en escena elegante, con cierto gusto por la iluminación y una utilización eficaz de los contrastes entre los subterráneos sucios y las vistas panorámicas de Los Ángeles. La acción tiene espacio para respirar y la imagen no parece avergonzarse de ser televisión.

La veteranía de Hondo también se refleja en la del propio Moore, que a sus 56 años continúa haciendo sus escenas de riesgo. "He hecho mis propias escenas de riesgo y es difícil, pero estoy orgulloso de ello", reconoce. El actor no oculta el esfuerzo que supone mantenerse en forma: "Todavía puedo correr y saltar como cuando era más joven, pero después necesito una semana para recuperarme. Es duro". Su motivación no es solo profesional. "Ahora tengo una hija pequeña, Frankie, que es el amor de mi vida. Quiero poder correr con ella y estar a su altura. No quiero ser un padre demasiado mayor ni estoy preparado para dejar de hacer de superhéroe". ¿Hasta cuándo podrá seguir interpretando a Hondo? "Si puedo seguir interpretando a Hondo hasta los 65 años, sería impresionante. Continuaré mientras mi cuerpo me lo permita".

El actor también ha procurado que Hondo no se confunda con Derek Morgan, el agente del FBI al que interpretó durante once años en Mentes criminales. "Me pregunté cómo podía hacer que los dos personajes parecieran diferentes, teniendo en cuenta que ambos los interpretaba yo", cuenta. La solución pasó por hacerlo físicamente más grande, cambiar su dieta y trabajar la voz. "Decidí que Hondo fuera físicamente más grande, cambié mi dieta y trabajé también su voz"». También hay diferencias en la forma de hablar: "Derek dice cosas como "Baby girl" y tiene una forma de hablar muy característica. Hondo no hace eso. No oirás a Hondo decir "Baby girl". Mantenemos separados a los personajes".

El reparto de SWAT Exiles

La pregunta de quién ganaría en una pelea entre ambos tampoco le hace dudar demasiado: "Si Hondo y Derek Morgan se pelearan, Derek acabaría recibiendo una buena paliza. Y los dos podrían darle una paliza a Shemar Moore".

Moore ha ido ganando responsabilidades en la producción, aunque evita atribuirse un poder que no tiene. "Ser productor ejecutivo me ha enseñado muchas cosas. Eso no significa que yo sea el jefe: hay muchas personas con más poder que yo". Para él, el cargo supone que los responsables valoran su experiencia y su conocimiento de la serie. Su participación se concentra en el rodaje, la comunicación entre departamentos y la posibilidad de proponer ideas. "Algunas gustan y otras no, pero lo importante es estar presente, poder conversar y que tus ideas se tengan en cuenta. Eso es gratificante desde el punto de vista creativo, porque esto es un trabajo en equipo".

El resultado es un revival tan entretenido como despreocupado, carente de ironía moderna o humor innecesario y, al mismo tiempo, acertadamente contemporáneo. No necesita desmontar sus propias convenciones ni pedir perdón por recurrir a ellas. En medio del cansancio que provocan algunas producciones de streaming, demasiado pendientes de su etiqueta de prestigio o de alimentar el binge-watching, S.W.A.T. Exiles recuerda que todavía hay sitio para una serie que sabe lo que es y no aspira a ser otra cosa. Una serie como las de antes, hecha ahora. Y con eso basta.