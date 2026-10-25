De Dragon Ball a Frieren: 6 animes de Crunchyroll que son fenómenos de masas

El colaborador Juanma González regresa con una nueva entrega dedicada a las producciones de animación japonesa disponibles en la plataforma de transmisión Crunchyroll. En un tono distendido y entre bromas con los integrantes del programa acerca de la pronunciación de la marca, el crítico realiza un exhaustivo recorrido por algunos de los títulos más relevantes del panorama audiovisual contemporáneo. González subraya cómo la ficción nipona ha roto las fronteras tradicionales del nicho para convertirse en fenómenos de masas que lideran las listas de visionado globales.

El primer título analizado es el retorno de Dragon Ball Super con el arco centrado en Beerus, el dios de la destrucción. La producción recupera y reelabora el material dibujado por Toyotaro bajo la supervisión del maestro Akira Toriyama, solventando las deficiencias técnicas de las emisiones originales de 2015. El colaborador explica que esta renovación responde a una práctica habitual en la animación japonesa, orientada a ofrecer un acabado visual más cinematográfico, maduro y riguroso para satisfacer tanto a los veteranos como a los nuevos espectadores.

A continuación, la tertulia destaca Frieren, una obra aclamada de manera unánime por su factura técnica y su tempo narrativo. A contracorriente de las historias de acción desenfrenada, la serie se distingue por un desarrollo pausado, reflexivo y de un gran detallismo estético. La trama acompaña a una elfa maga inmortal que rememora sus andanzas pasadas mientras aprende a valorar la brevedad de los vínculos humanos, logrando transmitir sensaciones de nostalgia y reflexión que la distancian de los moldes comerciales habituales del género fantástico.

En un tono diametralmente opuesto se sitúa Solo Leveling, una obra enfocada en la acción descarnada, la fantasía épica y la constante superación de niveles en mazmorras subterráneas. El panel aborda durante la conversación la falsa creencia de que las producciones japonesas son siempre inabarcables, recalcando que la tendencia actual se decanta por temporadas breves y accesibles, con tandas de doce a veinticinco episodios de apenas veinte minutos que facilitan el consumo ágil y continuado sin exigir compromisos dilatados.

La selección continúa con Dandadan, una ingeniosa propuesta que mezcla comedia romántica, leyendas urbanas, invasiones alienígenas y espíritus ancestrales. González ensalza la solvencia del dibujo original y el dinamismo de su adaptación en pantalla, definiéndola como una de las obras más frescas de la actualidad. Asimismo, se recuerda el poderío visual y argumental de Jujutsu Kaisen, cuyos arcos narrativos han destacado por desplegar intensas secuencias de combate y giros dramáticos que no dudan en sacrificar a figuras clave de la historia.

El repaso incluye también a Chainsaw Man, célebre por su crudeza visual, sus dosis de humor negro y su trasfondo melancólico, con proyectos cinematográficos que continúan batiendo récords de recaudación. Asimismo, se ensalza Los Diarios de la Boticaria, una intriga ambientada en un palacio imperial donde una joven investigadora resuelve complejos casos criminales mediante la medicina y la observación. González equipara la brillantez deductiva del personaje con los grandes referentes de la novela de misterio, alabando su creciente complejidad política y social.

Para concluir, el análisis aborda Spy × Family, comedia de enredo ambientada en un trasunto de la Guerra Fría donde un espía, una asesina y una niña telépata forman un falso hogar para cumplir una misión diplomática. A través de este mosaico de recomendaciones, el espacio reivindica el notable atractivo transversal del medio, capaz de reunir a públicos de todas las edades mediante relatos emotivos, humorísticos y repletos de inventiva que consolidan su hegemonía en el mercado del entretenimiento.