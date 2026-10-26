Muere Walter Koenig, el mítico Chekov de 'Star Trek', a los 90 años

El actor estadounidense Walter Koenig, conocido mundialmente por interpretar al alférez Pavel Chekov en la serie de televisión Star Trek y en varias de sus películas, ha fallecido a los 90 años en su domicilio del barrio de North Hollywood, en Los Ángeles, según confirmó su representante, Zachery McGinnis.

Koenig murió el lunes, rodeado de su hija y de una sobrina, de acuerdo con la información difundida por su representante. La noticia ha provocado muestras de condolencia entre compañeros de profesión y seguidores de una de las franquicias más reconocidas de la historia de la ciencia ficción.

Nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1936, Koenig deja una trayectoria vinculada a una de las sagas más influyentes de la cultura popular contemporánea y a un personaje que contribuyó a consolidar su presencia en varias generaciones de espectadores.

Nacido en una familia de origen judío cuyos padres habían emigrado desde la Unión Soviética, Koenig se incorporó a Star Trek en su segunda temporada, en 1967, para dar vida a Chekov, el joven navegante ruso de la nave espacial Enterprise. Su personaje representaba, en el futuro imaginado por Gene Roddenberry, la posibilidad de cooperación entre naciones enfrentadas durante la Guerra Fría.

La producción original se emitió en la cadena NBC entre 1966 y 1969, pero su popularidad se prolongó durante décadas gracias a películas, nuevas series y una comunidad internacional de seguidores absolutamente fieles al concepto original. Koenig fue también una presencia habitual en convenciones dedicadas a Star Trek, donde mantuvo durante años el contacto con sus admiradores.

Más allá de su trabajo en la franquicia, el actor interpretó al agente Alfred Bester en otro mito de la ciencia ficción televisiva, la serie de ciencia ficción Babylon 5, emitida durante la década de 1990. También participó en otras producciones televisivas y cinematográficas y desarrolló una trayectoria como guionista, escritor y docente.

En la nueva versión dirigida por J.J. Abrams en 2009 el papel de Chekov fue interpretado por el actor Anton Yelchin, joven intérprete de ascendencia rusa. El actor falleció en 2016 en su casa de Los Angeles cuando su vehículo, sin el freno de mano accionado, aplastó a Yelchin contra una verja.

El compañero de reparto de Koenig, George Takei, el mítico timonel Sulu de la Enterprise, con quien mantuvo una amistad de casi seis décadas, expresó su pesar por la muerte del actor y recordó su faceta humana.