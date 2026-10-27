Ted Lasso regresó, casi por petición popular, para entrenar un equipo femenino. Y el resultado se equipara a la última parte de la serie protagonizada por Jason Sudeikis, más que a sus primeras temporadas. Eso quiere decir que sí, Ted Lasso es peor, un tanto desesperada por mostrar eso que se ha convertido en su marca de fábrica, esa misteriosa capacidad de sobreponerse a la adversidad de sus personajes con una sonrisa.

Quizá el problema esté en que a estas alturas todos han aprendido la lección, incluso sus guionistas, y hasta el último personaje en la serie de Apple TV+ se comporta igual que su protagonista, un entrenador de fútbol fuera del agua y desubicado en la vida, pero de un inagotable optimismo. Una forma de recuperar los valores tradicionales y la clásica buena voluntad estadounidense, pero totalmente consciente de las vicisitudes y falsedades del mundo contemporáneo, que, no obstante, corre el riesgo de saturar al no existir contrapartida alguna en la serie.

¿Cómo ser sincero con el espectador sin limitarse a repetir frases de taza? Un difícil equilibrio que en sus mejores momentos, y fueron muchos, Ted Lasso consiguió con asombrosa (y aparente) facilidad. La cuarta temporada, más un entretenimiento ligero y solvente que se balancea entre agotar definitivamente a sus personajes y el disfrute del espectador, transcurre bien a lo largo de diez episodios que, no obstante, se dejan algo en el tintero, dado que, pese a la presencia de una nueva entrenadora o de la cómica Tracey Ullman, no incorpora nuevos personajes o tramas de calado.

Cuando la cuarta temporada de Ted Lasso, ya finalizada en Apple, decide que debe centrarse (esto no va tanto de fútbol sino de decidir en la vida, y en particular, la vida sentimental de Ted, Rebecca, Roy y Keeley), han pasado un puñado de capítulos que la serie no acaba de centrar. Las integrantes del equipo femenino no son tan carismáticas como el masculino de las tres primeras temporadas, salvo en el caso de la entrenadora interpretada por la británica Tanya Reynolds (Sex Education).

Por el camino, los cameos e intervenciones estelares de la primera parte de la serie amenizan el camino, aunque no disimulan que el centro emocional de la serie es el devenir romántico de los veteranos del show. No hay inconveniente alguno, aunque su reflexión sobre la soledad amenace entonces con caer en terreno un tanto simplista.

Pero Ted Lasso sigue siendo la misma delicia de siempre. Tierna, inteligente y un tanto afectada, eso sí, por la sobreactuación de sus personajes, se defiende bien dentro de la mayor duración de sus capítulos, que han pasado de los 30 de la comedia a los 45 minutos reglamentarios de una producción dramática, aunque quizá los problemas de esta temporada provengan de ahí y no de las vicisitudes del equipo femenino.

Ted Lasso, al fin y al cabo, nunca ha ido de fútbol. La esencia cómica y dramática de sus personajes, además de su show de acentos británicos y norteamericanos pasados de rosca, no está hecha para reflexionar de geopolítica o nacionalidades, sino de actitudes ante la vida. En este sentido, Ted Lasso -decidida a hacer pasar ella misma un buen rato tanto como a su espectador- sigue resultando tierna, entretenida e inteligente pese al evidente callejón sin salida al que se dirige.

