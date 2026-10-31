¿Reflejan las series de médicos la realidad de los hospitales? Un experto nos contesta

En una nueva entrega de Prohibido contar ovejas (esRadio), Felipe Couselo y Juanma González abordaron el fenómeno de la ficción médica en televisión y su choque con el día a día de la asistencia sanitaria. El programa contó con la voz experta del doctor Alejandro Regueiro, especialista en medicina interna y responsable de urgencias, quien analizó las luces y sombras de los títulos más icónicos de la pantalla.

La conversación arrancó rindiendo homenaje a Urgencias, la revolucionaria creación de Michael Crichton ambientada en Chicago. Regueiro puso en valor el rigor del show al visibilizar enfermedades complejas como el VIH o los sarcomas pediátricos, aunque contrapuso el ritmo vertiginoso y las curaciones milagrosas de la televisión con la paciencia que exige la práctica clínica real, marcada por picos de estrés, la llegada simultánea de críticos y la lacra de las agresiones al personal sanitario.

El análisis abordó producciones recientes como The Pitt, protagonizada por Noah Wyle, para reflexionar sobre la vulnerabilidad de los hospitales ante ciberataques que obligan a regresar de golpe al papel. En el extremo opuesto, el invitado reivindicó Scrubs como una de las ficciones más fieles a la residencia médica, reflejando cómo la comedia y el compañerismo son herramientas de supervivencia frente al agotamiento de las guardias de 24 horas.

El plato fuerte de la noche se centró en House. A raíz del célebre axioma del personaje de Hugh Laurie («todos los pacientes mienten»), el internista explicó que los enfermos suelen ocultar información clave por pudor o desinformación,obligando al profesional a ejercer de "detective clínico". Asimismo, advirtió contra los peligros del autodiagnóstico en internet y los límites de la inteligencia artificial frente a patologías complejas como la enfermedad de Kikuchi.

El programa concluyó con un viaje histórico a través de la novela El médico de Noah Gordon —vinculada a la formación internacional del propio Regueiro en México y Portugal— y la crudeza de The Knick sobre los albores de la cirugía moderna, despidiendo la emisión con un anecdotario sobre objetos extraños extraídos en urgencias y un alegato en favor del trabajo sanitario.