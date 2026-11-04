De Dahmer a El caso Asunta: las series de crímenes reales de Netflix a debate

El auge del fenómeno del true crime continúa marcando la pauta en las plataformas de emisión en continuo, consolidándose como uno de los formatos de mayor impacto y seguimiento entre los espectadores. En los micrófonos de esRadio, el equipo repasa el indiscutible tirón de estas producciones centradas en crímenes reales, aprovechando el anuncio de proyectos futuros como la ficción inspirada en Daniel Sancho para analizar una cuidada selección de miniseries y series del catálogo de Netflix.

La primera de las producciones analizadas es Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, estrenada en 2022 y protagonizada por Evan Peters. La trama recrea los brutales asesinatos de diecisiete jóvenes perpetrados por el conocido criminal entre 1978 y 1991 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Más allá del relato escabroso, la obra profundiza en la soledad y la discriminación institucional que rodeó a las víctimas, conformando un perturbador retrato psicológico que la llevó a ser un éxito de audiencia absoluto.

El debate en torno a los límites éticos de este género cobra especial fuerza cuando se abordan tragedias muy cercanas en el tiempo. La recreación ficcionada suscita interrogantes constantes sobre la ética de dramatizar sucesos recientes, donde el dolor de las familias afectadas sigue latente y las heridas continúan abiertas. Los colaboradores reflexionan sobre la delgada línea que separa el legítimo interés cinematográfico del morbo, cuestionando el tratamiento de estos dramas de la crónica negra contemporánea.

En el ámbito nacional destaca El caso Asunta, miniserie de seis episodios producida por Bambú Producciones y lanzada en 2024. La trama reconstruye el asesinato de la menor de doce años Asunta Basterra, ocurrido en septiembre de 2013, sustentando su tensión dramática en las sobresalientes actuaciones de Candela Peña y Tristán Ulloa en los papeles de Rosario Porto y Alfonso Basterra. La producción recrea con detalle las comparecencias judiciales y los interrogatorios oficiales, retratando las contradicciones de los progenitores condenados.

Otra de las grandes ficciones españolas comentadas es El cuerpo en llamas, obra de 2023 ambientada en el crimen de la Guardia Urbana acontecido en mayo de 2017. Con Úrsula Corberó en el papel de Rosa Peral, la serie desentraña la investigación tras el hallazgo del cadáver calcinado del agente Pedro Rodríguez en el pantano de Foix. El relato explora el complejo triángulo amoroso existente entre los involucrados y las versiones cruzadas que mantuvieron los acusados a lo largo del proceso judicial.

En el panorama internacional sobresale también La serpiente, una prestigiosa coproducción de la BBC británica y Netflix ambientada en la década de los setenta. La miniserie sigue las andanzas del estafador y asesino en serie Charles Sobhraj, interpretado por Tahar Rahim, quien utilizaba el negocio de las gemas como tapadera en países asiáticos como Tailandia, Nepal e India. El hilo conductor se centra en la persecución diplomática y policial iniciada por un funcionario holandés para esclarecer la misteriosa desaparición de varios turistas occidentales.

Para concluir la selección, se repasa la miniserie Creedme, estrenada en 2019 y basada en una serie de investigaciones periodísticas galardonadas con el Premio Pulitzer. La historia se sitúa en 2008 para relatar el calvario de Marie, una joven que denuncia una agresión sexual en su domicilio y acaba retractándose debido a la desconfianza del entorno policial. La producción destaca por generar una honda empatía hacia la víctima mientras reivindica la perseverancia en la investigación de dos inspectoras que lograron desenmascarar al verdadero culpable.